México, pieza clave en el crecimiento global de Tetra Pak

Con más de seis décadas de presencia en el país, Tetra Pak reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria alimentaria nacional mediante inversiones estratégicas, expansión de su capacidad productiva y la adopción de tecnologías que impulsan la transformación del sector.

Desde su llegada a México en 1962, la compañía ha mantenido una visión clara: hacer que los alimentos sean seguros y accesibles en todas partes, protegiendo lo bueno —los alimentos, las personas y el planeta—. Gracias a este enfoque, México se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes para Tetra Pak a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, China y Brasil.

En el último año, la empresa registró un crecimiento notable en la demanda de soluciones de envasado en el país, confirmando su papel como un motor clave para el desarrollo de la región.

Infraestructura estratégica que fortalece al país

Entre las inversiones recientes destaca la realizada en la planta de tapas en Mexicali, Baja California, donde se destinaron más de mil millones de pesos para ampliar su capacidad productiva e incorporar tecnologías enfocadas en eficiencia energética, digitalización y sostenibilidad. Este sitio es reconocido globalmente por su eficiencia y actualmente abastece a mercados como Estados Unidos, Latinoamérica y México.

Asimismo, la planta de materiales de envases en Querétaro se posiciona como la segunda más grande de Tetra Pak en el mundo y una pieza central en la red de suministro internacional. Su producción impacta directamente a diversas regiones en América, Asia y Europa. En 2024, esta fábrica invirtió 11 millones de pesos en la instalación de mil celdas solares, con lo que evitará la emisión de 400 toneladas de CO₂ equivalente al año.

Por su parte, la planta de producción de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, se ha convertido en un punto estratégico para acercar al país la fabricación de equipos de procesamiento que anteriormente se importaban desde Europa y Asia. Desde su apertura en 2023, este centro ha reducido tiempos de entrega, ha ofrecido costos más competitivos y ha acelerado la disponibilidad de soluciones para México y Latinoamérica.

Compromiso con un futuro sostenible y competitivo

México ha sido, es y seguirá siendo una pieza fundamental para Tetra Pak. La empresa mantiene su compromiso de invertir, innovar y colaborar para impulsar a la industria alimentaria hacia un futuro más sostenible, seguro y competitivo. Lo que se produce en el país tiene un valor que va más allá de las cifras: representa el esfuerzo, la pasión y el orgullo de quienes hacen posible este crecimiento.