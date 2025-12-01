Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 12 horas

en

Maseca apoya a la población y a los agricultores mexicanos

En la convivencia de fin de año con los medios de comunicación, se explicó que Gruma, a través de su empresa Maseca, ha apoyado a la población en general y a los agricultores, al no aumentar el precio de sus productos y pagar el maíz a los productores por arriba del precio internacional del mismo.

Pedro Rodríguez, Gerente de Comunicación e Imagen en Gruma y Fernando Solís, Director General Adjunto de Comunicación y Asuntos Públicos en Banorte, señalaron que en los últimos tres años Maseca no ha aumentado el precio de sus productos, a fin de beneficiar a la población, en un producto básico de su alimentación.

Agregaron que en un entorno donde el precio internacional del maíz, que es el referente para su compra en México, ha mostrado una caída importante, se apoyó a los agricultores nacionales comprando sus cosechas a un precio 25 por ciento por arriba del internacional.

“Maseca al igual que otras empresas harineras y a petición del Gobierno federal de México, acordó dar un precio por arriba del mercado para la compra de maíz, a fin de apoyar a los agricultores”, detallaron los directivos.

