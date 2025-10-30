7 coberturas de seguro de auto poco conocidas pero esenciales para cualquier conductor

En México se registraron alrededor de 536 mil siniestros viales durante el último año, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), lo que equivale a cerca de mil 500 accidentes al mes. Ante este panorama, contar con una póliza de seguro de auto completa y adecuada se vuelve una necesidad, no solo por las coberturas básicas, sino también por aquellas menos conocidas que pueden marcar la diferencia en una situación de emergencia.

Según Pilar García, CEO de Rastreator.mx, en el mercado mexicano existen principalmente cuatro tipos de seguros para autos: Básica o de Responsabilidad Civil, Limitada, Amplia y Amplia Plus. Estas dos últimas son las más completas e incluyen beneficios adicionales orientados al servicio al cliente. No obstante, la experta recomienda revisar siempre las condiciones específicas de cada aseguradora y aclarar cualquier duda antes de contratar una póliza.

Entre las coberturas menos comunes, pero altamente útiles para los conductores, destacan:

Servicio de cerrajería y envío de combustible. Incluida en las pólizas Amplia y Amplia Plus bajo el concepto de Asistencia vial, cubre el envío de un cerrajero en caso de pérdida o robo de llaves, así como el suministro de gasolina en caso de quedarse sin combustible durante el trayecto.

Eliminación de deducible. Permite al asegurado no pagar deducible cuando el vehículo es robado o declarado pérdida total a causa de un siniestro.

Extensión de Responsabilidad Civil. Protege al conductor habitual al manejar otro vehículo similar al asegurado, manteniendo las mismas condiciones de cobertura ante daños a terceros.

Adaptaciones y conversiones. Cubre las modificaciones estéticas o de rendimiento realizadas al automóvil que no vienen de fábrica y que normalmente no están incluidas en las pólizas estándar.

Auto sustituto. Brinda un vehículo temporal al asegurado mientras el suyo está en reparación, con una duración de préstamo de hasta 30 días, dependiendo de la compañía.

Asistencia en viajes. Ofrece servicios como grúa, auxilio mecánico, hospedaje o traslado en caso de avería o accidente durante trayectos en carretera.

Daños a cristales. Incluye la reparación o sustitución de parabrisas y ventanas afectados por accidentes o vandalismo, generalmente con un deducible del 20%.

Contar con estas coberturas adicionales puede brindar tranquilidad y respaldo en situaciones imprevistas. Para comparar opciones, plataformas como Rastreator.mx

o Seguros.com

permiten conocer los beneficios y costos de diferentes pólizas, facilitando la elección del seguro más conveniente y con la posibilidad de ahorrar hasta 40% en la contratación.