HDI Seguros impulsa la protección de negocios que nacen en casa

El emprendimiento desde casa se ha consolidado como una tendencia en crecimiento en México. Actualmente, más de la mitad de las pequeñas empresas del país operan principalmente en línea y una proporción significativa de estos negocios es liderada por mujeres. Sin embargo, este auge también pone en evidencia un reto clave: la baja cultura de aseguramiento frente a imprevistos.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), únicamente 17% de las pequeñas y medianas empresas cuentan con algún tipo de seguro, mientras que solo 6.5% de los hogares está protegido. En contraste, más del 80% de los negocios y viviendas operan sin cobertura, lo que representa un riesgo importante para quienes han convertido su hogar en el centro de su actividad económica y su principal fuente de ingresos.

La flexibilidad laboral, la conciliación familiar y la reducción de costos figuran entre los principales motivos que impulsan el emprendimiento desde casa. No obstante, la ausencia de protección puede dejar a estos proyectos vulnerables ante incidentes como incendios, robos, daños materiales o responsabilidades frente a terceros.

Ante este panorama, HDI Seguros presenta HDI Negocio en Casa, una solución diseñada para proteger los emprendimientos que operan desde el hogar y, al mismo tiempo, salvaguardar el patrimonio familiar. Esta póliza ofrece coberturas que incluyen incendio, robo, responsabilidad civil, daño a cristales, equipo y maquinaria, además de asistencias en cerrajería, plomería y electricidad.

Asimismo, contempla coberturas adicionales frente a fenómenos naturales y una protección especial para mascotas, reconociendo que forman parte integral del hogar y del entorno familiar.

Datos clave del emprendimiento en casa

Solo 17% de las PYMES en México cuenta con algún tipo de seguro.

Más del 80% de los hogares y negocios domésticos opera sin protección.

Más de 16,000 pólizas de HDI Negocio en Casa se encuentran actualmente vigentes.

Los principales motivos para emprender desde casa son flexibilidad, autonomía y propósito.

Con esta propuesta, HDI Seguros reafirma su compromiso con los emprendedores y las familias mexicanas, al ofrecer productos alineados con las nuevas formas de trabajo y que brindan tranquilidad ante cualquier eventualidad.

Para conocer más, se encuentra disponible la infografía “Tu negocio: las grandes historias comienzan en casa”, adjunta en imagen.