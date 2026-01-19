Tendencias Laborales 2026: el reto del talento en la era digital

De cara a 2026, las empresas enfrentarán un entorno laboral cada vez más exigente, donde la disponibilidad de talento y el desarrollo de habilidades humanas se consolidan como factores clave para la productividad y la competitividad. Así lo revela el estudio Tendencias Laborales 2026: La ventaja humana, que analiza los cambios estructurales del mercado de trabajo y sus implicaciones para las organizaciones en un contexto de acelerada transformación tecnológica.

De acuerdo con el informe, presentado por ManpowerGroup durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el principal desafío para las empresas no radica únicamente en la adopción de tecnologías como la automatización o la inteligencia artificial. El reto central es lograr una integración efectiva de estas herramientas con una fuerza laboral capacitada, adaptable y comprometida.

El estudio recoge la opinión de más de 12,000 trabajadores y 40,000 empleadores en 41 países, e identifica 16 tendencias que marcarán el futuro del empleo a nivel global. Entre ellas, destaca la creciente relevancia de las habilidades intrínsecamente humanas —como el liderazgo, la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico—, las cuales adquieren un valor estratégico al situarse por encima de tareas susceptibles de ser automatizadas.

El análisis advierte que el mercado laboral evoluciona hacia esquemas más complejos, caracterizados por la escasez de talento especializado y la rápida obsolescencia de habilidades. En este escenario, las empresas se ven obligadas a replantear sus estrategias de capacitación y desarrollo, ya que la formación continua deja de ser un complemento para convertirse en un eje central de la gestión empresarial, especialmente en sectores expuestos a cambios tecnológicos acelerados.

Además, el estudio señala que, para 2030, en muchas economías avanzadas más de uno de cada cuatro trabajadores tendrá más de 55 años, lo que vuelve urgente la implementación de modelos de aprendizaje intergeneracional que permitan la transferencia de conocimiento y la continuidad operativa.

El desafío particular de México

En el caso de México, el informe identifica retos adicionales asociados a la informalidad laboral, las brechas de habilidades y la limitada vinculación entre el sistema educativo y las necesidades del sector productivo. Estas condiciones podrían limitar la capacidad de las empresas para aprovechar plenamente los beneficios de la transformación digital si no se acompañan de políticas internas enfocadas en el desarrollo del talento.

Asimismo, Tendencias Laborales 2026: La ventaja humana subraya que los modelos de trabajo más flexibles, las estrategias de bienestar y las culturas organizacionales centradas en las personas se perfilan como factores determinantes para atraer y retener talento. En un entorno de mayor competencia por perfiles calificados, la experiencia del trabajador se consolida como un componente estratégico para las organizaciones.

El estudio concluye que el futuro del trabajo no estará definido exclusivamente por la tecnología, sino por la capacidad de las empresas para gestionar y potenciar su capital humano, colocando a las personas en el centro de sus decisiones estratégicas.