Hutchison Ports ICAVE mejora escenario para puerto de Veracruz

El arribo del buque CMA CGM ORFEO al Puerto de Veracruz representó un momento histórico para Hutchison Ports ICAVE, al tratarse de la embarcación de mayor eslora que ha operado en el recinto. Con 349.98 metros de longitud, este portacontenedores de nueva generación confirmó que la terminal cuenta con la infraestructura necesaria para atender buques de gran tamaño.

Este récord no es fortuito, sino consecuencia de una inversión sostenida y una planeación estructural de largo plazo. Desde 2019, Hutchison Ports ICAVE trasladó completamente sus operaciones a la Bahía Norte, tras concluir la construcción de una nueva Terminal Especializada de Contenedores con una inversión superior a los 9,000 millones de pesos.

El desarrollo del complejo portuario implicó ganar al mar 2 millones de metros cuadrados y realizar un dragado de 13 millones de metros cúbicos, lo que permitió alcanzar un calado de –15.5 metros. Estas obras elevaron la capacidad técnica y operativa de la terminal a niveles comparables con los principales puertos del mundo.

Actualmente, la terminal dispone de 1,050 metros de muelle y dos posiciones de atraque que permiten la atención simultánea de grandes portacontenedores. Su equipamiento incluye siete grúas Súper Post Panamax —cuatro de ellas automatizadas—, además de grúas RTG eléctricas y tractocamiones autónomos.

La infraestructura tecnológica se complementa con sistemas OCR en accesos, RFID, monitoreo en tiempo real, conexiones para contenedores refrigerados, almacén CFS y una Zona de Actividades Logísticas. A ello se suman servicios especializados como carga LCL, inspección, etiquetado y trazabilidad digital.

En una siguiente etapa, la Fase II de expansión, programada para 2025–2026, permitirá incorporar una tercera posición de atraque, incrementar la capacidad dinámica a 2.1 millones de TEUs al año y ampliar de forma considerable la infraestructura operativa.

Estas condiciones han permitido maniobras eficientes como la del CMA CGM ORFEO. “El éxito en la operación del CMA CGM ORFEO no es casualidad; es el resultado de una planeación estratégica y de inversiones clave en nuestra infraestructura de muelle y calado. Estamos demostrando que la terminal está plenamente preparada para los retos que exige el comercio exterior moderno, ofreciendo eficiencia y seguridad en cada movimiento”, destacó Javier Rodríguez Miranda, Gerente General de Hutchison Ports ICAVE.

Jorge Magno Lecona, director general de Hutchison Ports en México, América Latina y el Caribe, subrayó que este logro reafirma el compromiso del grupo con el fortalecimiento logístico del país. Con ello, ICAVE se consolida como la terminal más moderna del Golfo de México y un socio estratégico para las navieras internacionales.