FUNO refuerza la atención de emergencias con apoyo a la Cruz Roja

Fundación FUNO, brazo social de Fibra Uno, entregó dos ambulancias y una unidad de rescate urbano a la Cruz Roja Mexicana, que serán destinadas a las delegaciones de Atizapán, Cuautitlán y Lázaro Cárdenas (Tlalnepantla). Con esta donación, se busca reforzar la atención de emergencias médicas y desastres en la zona metropolitana del Valle de México.

La Cruz Roja Mexicana, con más de un siglo de presencia en el país, depende en gran medida del compromiso de voluntarios y de la sociedad civil. Tan solo en 2023, la institución brindó más de 4.8 millones de servicios médicos y de urgencias, apoyada por más de 46,000 voluntarios a nivel nacional.

Un aliado estratégico en emergencias y desastres

En los últimos años, la Cruz Roja Mexicana ha jugado un papel esencial en la respuesta a emergencias como el sismo de 2017, la pandemia de COVID-19 y el huracán Otis en 2023.

En el Estado de México, la delegación Naucalpan —con 70 años de trayectoria— avanza en la ampliación y remodelación de su Centro de Acopio y Preparación en Respuesta a Desastres, con apoyo de Fundación FUNO. Este centro será clave para movilizar ayuda a nivel nacional y beneficiará a entre 3,100 y 5,000 voluntarios.

Entre las mejoras destacan:

Áreas de maniobra y bodegas temporales.

Espacios de descanso y alimentación para voluntarios.

Procesos de capacitación en respuesta a desastres.

Implementación de energías renovables, captación pluvial y gestión de residuos.

Estas acciones permitirán contar con instalaciones modernas, sostenibles y mejor equipadas para responder con rapidez y eficiencia ante contingencias.

Fundación FUNO, compromiso con las comunidades

En los últimos tres años, Fundación FUNO ha destinado más de 9 millones de pesos a delegaciones de Naucalpan y Lázaro Cárdenas (Tlalnepantla), recursos empleados en quirófanos, salas de urgencias y áreas hospitalarias.

Además, FUNO brinda espacios en sus centros comerciales para campañas nacionales de la Cruz Roja y difusión en pantallas de food courts, fortaleciendo la visibilidad de su labor humanitaria.

“Respaldar la labor de la Cruz Roja es una forma tangible y directa de cumplir con nuestro compromiso con las comunidades. Estas ambulancias y el nuevo centro de acopio representan esperanza, capacidad de respuesta y una red solidaria que salva vidas”, señaló Karen Mora, directora de Sostenibilidad y de Fundación FUNO.

Una labor que depende de todos

La Cruz Roja Mexicana depende de la solidaridad de voluntarios, donantes y aliados estratégicos. Acciones como las impulsadas por FUNO permiten que la institución cuente con equipamiento e infraestructura que salvan vidas.

Tan solo en 2024, Fundación FUNO destinó más de 20 millones de pesos a instituciones de salud, beneficiando de manera directa a más de 240 mil personas, ya sea mediante organizaciones de la sociedad civil o campañas de salud gratuitas en espacios dentro de sus centros comerciales.

Con estas iniciativas, Fundación FUNO reafirma su compromiso con el bienestar social y el fortalecimiento del tejido comunitario en México.