KPMG analiza el futuro de las empresas privadas en un entorno de cambio

Las empresas privadas desempeñan un papel clave en el desarrollo económico global. Presentes en prácticamente todos los sectores, incluyen desde compañías familiares y startups tecnológicas hasta los llamados emerging giants, organizaciones de rápido crecimiento que están transformando industrias completas. No obstante, su relevancia económica se desarrolla en un entorno cada vez más desafiante, marcado por presiones económicas, tecnológicas, geopolíticas, regulatorias y de talento.

De acuerdo con el KPMG Global Private Company CEO Outlook, que analiza las estrategias de las y los directores generales de las empresas privadas más relevantes del mundo, el optimismo frente al crecimiento se mantiene alto. El 80% de las y los CEO confía en el desempeño futuro de sus compañías, incluso ante escenarios de incertidumbre como aranceles, conflictos geopolíticos y volatilidad económica.

Crecimiento estratégico en un entorno incierto

El estudio muestra que las fusiones y adquisiciones (M&A) continúan formando parte de la agenda estratégica, aunque con mayor cautela. Solo 30% de las empresas privadas considera realizar grandes operaciones, frente al 45% registrado el año anterior. Esta reducción refleja una preferencia creciente por el crecimiento orgánico y la flexibilidad operativa, en un contexto donde la capacidad de adaptación resulta más relevante que la escala.

Inteligencia artificial: prioridad estratégica y reto ético

La tecnología, y en particular la inteligencia artificial (IA), se consolida como uno de los principales motores del optimismo entre las empresas privadas. El 71% de las y los CEO identifica a la IA como una prioridad clave de inversión para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Asimismo, 66% planea destinar entre 10% y 20% de su presupuesto a iniciativas de IA durante los próximos 12 meses.

Sin embargo, este entusiasmo convive con preocupaciones relevantes. El 61% reconoce barreras críticas relacionadas con sesgos, privacidad de datos y falta de transparencia. En este sentido, el informe subraya que el verdadero valor de la IA solo puede materializarse mediante marcos sólidos de gobernanza, uso responsable de datos y una implementación ética que minimice riesgos reputacionales y regulatorios.

Talento: el desafío estructural

La atracción, retención y desarrollo de talento emerge como otro frente decisivo. La brecha entre las habilidades actuales y las requeridas para la era digital es el principal obstáculo para captar perfiles especializados. A ello se suma la tensión generacional: mientras las generaciones más jóvenes adoptan con mayor facilidad la tecnología, parte del talento con mayor experiencia muestra resistencia al cambio.

Ante este panorama, las empresas privadas están llamadas a fortalecer la comunicación interna y a impulsar programas de reskilling y upskilling que permitan a los equipos comprender y aprovechar el potencial transformador de la IA, alineando capacidades humanas con objetivos de negocio.

Sostenibilidad como ventaja competitiva

La sostenibilidad ha dejado de ser un ejercicio de cumplimiento para convertirse en un componente estratégico de creación de valor. Aunque 58% de las empresas privadas afirma haber integrado criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su estrategia, el avance aún es menor frente al de las empresas que cotizan en bolsa.

La presión por demostrar impactos tangibles y avanzar en metas de descarbonización se intensifica. En este contexto, la IA se perfila como una aliada para modelar riesgos climáticos, optimizar la eficiencia energética y fortalecer la toma de decisiones sostenibles.

Al estructurar de manera más sólida sus compromisos sociales y medioambientales, las empresas privadas no solo preservan su legado, sino que fortalecen su resiliencia a largo plazo. Una gobernanza robusta, además, facilita la planeación sucesoria e impulsa la integración de indicadores ASG como parte central de la estrategia corporativa.

Agilidad con propósito

El KPMG Global Private Company CEO Outlook concluye que, si bien las empresas privadas están invirtiendo de forma decidida en tecnología —especialmente en IA—, persiste la preocupación sobre la capacidad del talento para adoptarla plenamente, en gran medida por las brechas generacionales de habilidades.

De cara a 2025 y 2026, el desafío central para las empresas privadas será aprovechar su agilidad para navegar en un entorno donde la tecnología y la sostenibilidad ya no son opcionales, sino imperativos estratégicos. El equilibrio entre velocidad y responsabilidad, innovación y ética, así como crecimiento y propósito, definirá su éxito en los próximos años.