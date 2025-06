Efectos de la reconfiguración del equilibrio institucional

El informe de UBS: «From the ballot box to the bench: What Mexico’s judicial election means for investors» (De las urnas a los estrados: lo que significa la elección judicial de México para los inversionistas),advierte que la histórica elección popular del Poder Judicial en México, con baja participación ciudadana y una clara ventaja para el partido oficial, reconfigura el equilibrio institucional del país.

También señala que la creación de un nuevo Tribunal Disciplinario y la elección de jueces sin experiencia judicial preocupan por su posible impacto en la independencia judicial y el clima de inversión. https://open.spotify.com/episode/5nQnL8mdLbE63t0kRV3qmC?si=oWu1QbZVTAmmGZI0nLxWwA&nd=1&dlsi=842752ccebea4983

En este entorno, UBS subraya que México mantiene un potencial atractivo gracias a que conserva fortalezas clave a largo plazo: proximidad geográfica a Estados Unidos, profunda integración en las cadenas de suministro de América del Norte y estabilidad macroeconómica.

De acuerdo al estudio, las elecciones judiciales de junio de 2025 representan un momento crucial para las instituciones mexicanas, porque la consolidación del poder trae nuevas incertidumbres para los inversores, particularmente en lo que respecta a las protecciones legales y la resolución de disputas.

Agrega que la relativa apertura de la administración de Claudia Sheinbaum a la participación del sector privado y a los proyectos de infraestructura específicos, como los propuestos en el Plan México, ofrecen un optimismo cauteloso. Sin embargo, liberar el potencial de México en un entorno global fragmentado requerirá abordar los riesgos de ejecución y los desafíos de gobernanza.

Por su parte, el sector privado sigue comprometido, pero con cautela, vigilando los cambios normativos y haciendo hincapié en la necesidad de contar con normas transparentes y previsibles. De esta forma, el restablecimiento de la confianza en las instituciones será esencial para atraer inversiones y apoyar el crecimiento sostenible.

Riesgo soberano y perspectivas fiscales

A pesar de las preocupaciones institucionales, es poco probable que la elección judicial desencadene acciones inmediatas de calificación soberana, debido a los ya bajos puntajes de gobernanza de México, por lo que es probable que las agencias calificadoras sigan enfocadas en el desempeño fiscal.

En ese frente, la administración ha mostrado una notable disciplina. En los primeros cuatro meses de 2025, las autoridades se mantienen en camino de alcanzar las metas fiscales de este año: un superávit primario de 0,6 por ciento y un déficit del PIB de 3,9 a 4,0 por ciento. Los ingresos fiscales han aumentado a pesar del lento crecimiento económico, y los gastos se gestionan de forma estricta.

Estiman que México mantenga su calificación de grado de inversión durante los próximos 12 a 24 meses.

Incluso si Moody’s, que revisó su perspectiva a negativa en noviembre de 2024, rebajara la calificación, México se mantendría por encima del grado de inversión, ya que otras agencias importantes aún califican al país como BBB- o superior.

Implicaciones para la inversión

Las elecciones judiciales de México marcan un punto de inflexión que refuerza el dominio político del partido gobernante y planteando preguntas críticas sobre el futuro de los controles y equilibrios.

• A pesar de los riesgos institucionales, la demografía, la ubicación estratégica, la integración de la cadena de suministro y la estabilidad macroeconómica de México siguen ofreciendo oportunidades para los inversionistas.

• Los analistas de USB esperan que el peso mexicano y las acciones locales se mantengan relativamente resistentes, incluso en medio de la volatilidad a corto plazo. Los bonos soberanos mexicanos en dólares ofrecen un atractivo carry en relación con los bonos del Tesoro de EE. UU., con un riesgo crediticio manejable; por lo que mantienen una perspectiva constructiva sobre la deuda corporativa mexicana en USD, respaldada por sólidos fundamentos y rendimientos atractivos.

Implicaciones económicas y tendencias de inversión

El debilitamiento institucional suele dar lugar a una disminución de la confianza de los inversores, especialmente cuando los marcos jurídicos son frágiles, de esta forma, la imprevisibilidad y las preocupaciones sobre la resolución de disputas pueden disuadir nuevas inversiones.

Es posible que lo anterior ya se refleje en los datos, porque la inversión fija bruta se contrajo 4.7 por ciento interanual en marzo, la séptima caída mensual consecutiva, misma que refleja no solo una disminución significativa de la inversión pública y la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos, sino también una mayor cautela entre el sector privado tras la aprobación de la reforma judicial.

Señala que, si bien las grandes multinacionales pueden recurrir al arbitraje internacional para gestionar el riesgo, las empresas nacionales más pequeñas, sin acceso a canales legales globales, enfrentarán una mayor incertidumbre.

De esta forma, los líderes empresariales están adoptando un enfoque de esperar y ver qué tipo de poder judicial surgirá de esta reforma, hasta que no se despeje esta incertidumbre, es probable que la inversión siga siendo moderada.

Paridad

La reciente relajación de las tensiones comerciales bilaterales ha brindado apoyo al peso mexicano de alto rendimiento. Esperamos que el peso se mantenga relativamente resistente, incluso si persiste la volatilidad a corto plazo.

Aunque la postura moderada de Banxico, que probablemente se verá reforzada por otro recorte de tasas de 50 puntos básicos en junio, podría reducir los diferenciales de tasas de interés y desafiar el atractivo del peso, se observa solo un riesgo a la baja limitado.

Los pronósticos de USB para la paridad son de 19.5 para el 3T25, 19.4 para el 4T25, 19.3 para el 1T26 y 19.0 pesos por dólar para el 2T26.