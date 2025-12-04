Tienda Ángel Flores: la reapertura más grande de Coppel en México

Grupo Coppel reinauguró su emblemática tienda Ángel Flores, uno de los puntos más representativos del Centro Histórico de Culiacán y la segunda tienda que la empresa abrió en el país. Este espacio, que ha acompañado el crecimiento del Grupo desde 1956, reabre con una imagen completamente renovada, una experiencia de compra optimizada y un diseño que integra historia, funcionalidad y modernidad.

Durante el evento, Diego Coppel, Director General; Argelia Fueyo, Directora Corporativa de Exhibición, Diseño y Construcción; y Pedro Godínez, Gerente Regional de Tiendas en Culiacán, reafirmaron el compromiso del Grupo con la ciudad donde inició su historia.

Para Diego Coppel, esta reapertura representa un valor simbólico especial:

“Esta tienda forma parte de nuestra historia. Reabrirla hoy, con una nueva imagen y con la misma cercanía de siempre, representa la unión entre lo que hemos sido y lo que queremos seguir construyendo. Coppel nació en Culiacán y esta ciudad siempre podrá contar con nosotros”, señaló.

La remodelación, iniciada en febrero de 2024, representa una inversión de $260 millones de pesos. La tienda reabre como la más grande de Coppel a nivel nacional, con 8,700 m² de construcción y 5,000 m² de piso de venta, lo que supone un crecimiento de +800 m² y +1,000 m², respectivamente, respecto al edificio anterior. El inmueble cuenta con tres niveles de piso de venta, accesos universales, un sótano con 21 cajones de estacionamiento, exhibiciones optimizadas y espacios de bienestar, como una sala de lactancia para colaboradoras, consolidando una experiencia moderna, funcional y centrada en las personas.

En materia de sustentabilidad, la tienda integra más de 300 paneles solares capaces de abastecer hasta el 45% de su consumo energético, reforzando el compromiso ambiental del Grupo.

La experiencia omnicanal también se fortalece con la Casita de Coppel.com y 11 kioscos distribuidos en los distintos niveles, facilitando la digitalización de los clientes y una interacción más fluida entre el mundo físico y digital.

Uno de los elementos más destacados es la incorporación del nuevo concepto de servicios financieros, que reúne en un solo espacio a BanCoppel, Cajas de Abono, Afore y Seguros. Esta integración permite agilizar trámites y ofrecer una atención más cercana y eficiente.

Además del impacto económico que genera esta reinauguración, Coppel continúa fortaleciendo su presencia en la ciudad. Actualmente, la empresa opera 27 tiendas, un CEDIS regional, 25 sucursales de BanCoppel y 14 módulos de Afore Coppel en Culiacán, generando más de 16,500 empleos directos.

Hoy, la tienda Ángel Flores se reafirma como un símbolo de identidad, continuidad y evolución. Representa la historia de una empresa que nació en Culiacán, creció junto con sus familias y continúa invirtiendo para ofrecer espacios modernos, accesibles y cercanos, alineados con su propósito de mejorar la vida de sus clientes y sus familias.