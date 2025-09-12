CANACO CDMX respalda aranceles para proteger empleos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) expresó su respaldo a la decisión del Gobierno Federal de imponer aranceles más elevados a más de 1,400 productos originarios de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, medida aplicada conforme a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El presidente de la CANACO CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que esta acción constituye un paso estratégico para proteger a la industria nacional, preservar alrededor de 325 mil empleos formales y defender el poder adquisitivo de los consumidores frente a prácticas de competencia desleal que han impactado la economía formal.

La Cámara destacó que, si bien estas medidas fortalecen la equidad en el mercado interno, es indispensable combatir el comercio informal, el contrabando, la subfacturación y la piratería, prácticas que afectan a los negocios legalmente establecidos.

“Los comerciantes de la capital alertamos sobre la operación de redes ilegales que introducen mercancías sin cumplir con estándares de calidad, requisitos sanitarios o fiscales, generando una competencia desleal para quienes sí cumplen con sus obligaciones”, advirtió el dirigente.

En este sentido, propuso al Gobierno Federal coordinar esfuerzos con el sector empresarial para identificar, mapear y desarticular redes ilegales de comercialización, además de reforzar los operativos de inspección y fiscalización en puntos estratégicos de distribución y venta.

Gutiérrez Camposeco subrayó que un combate efectivo a estas prácticas no solo protegerá a las empresas formales, sino que también fortalecerá el estado de derecho, aumentará la recaudación fiscal, impulsará la generación de empleos formales y garantizará la seguridad de los consumidores.

Finalmente, reiteró la disposición de la CANACO CDMX de colaborar con las autoridades para construir un entorno comercial más justo, competitivo y legal, en beneficio de toda la sociedad.