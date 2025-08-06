Buscan talento femenino universitario para consultoría estratégica

EY, firma global de servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones abrió las inscripciones para su concurso EY-Parthenon NextGen Women 2025, una iniciativa que busca descubrir y potenciar el talento femenino en el ámbito de la consultoría estratégica.

El desafío está abierto a estudiantes universitarias o recién egresadas de carreras como finanzas, contaduría pública, administración, negocios internacionales, ingeniería financiera, actuaría, economía e ingeniería industrial. Además, se requiere habilidad para expresar ideas y sostener conversaciones en inglés, y un pasaporte vigente para viajar.

Las interesadas en dejar su huella en el mundo de los negocios y transformar su carrera profesional pueden inscribirse a través del siguiente enlace. La convocatoria finalizará el 25 de agosto de 2025: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_0oXyBm7cIReNSZw

EY-Parthenon NextGen Women 2025 es más que un concurso; es una plataforma que inspira a mujeres estudiantes y recién egresadas a desafiar el statu quo, a ser curiosas, buscar respuestas innovadoras y a construir un mundo de negocios más inclusivo y diverso. EY-Parthenon con esta iniciativa busca ayudar a estas mujeres a forjar una carrera excepcional, generar redes de networking y a empoderarlas para que alcancen nuevas cimas en el mundo de la consultoría.

Este desafío consta de dos fases: La primera es una competencia local donde las participantes deberán demostrar sus habilidades en un desafío que evaluará su potencial. En la segunda, la ganadora de la primera fase representará a México en la final global en Múnich, Alemania (entre el 2 y 4 de noviembre del 2025), donde se enfrentará a las ganadoras de otros países y tendrá la oportunidad de interactuar con líderes mundiales de EY-Parthenon, marca dedicada de forma exclusiva a la consultoría estratégica y transacciones.

“Este proyecto busca contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa e inclusiva a través de una sólida red de networking, mentoría y acompañamiento liderado por expertas y expertos de EY-Parthenon quienes con sus redes de apoyo, conocimiento y análisis hacen que esta experiencia sea enriquecedora para todas las participantes”.

“Aunque solo habrá una ganadora que se llevará el incentivo económico, el proyecto permea a todas las mujeres que se sumen, pues el fin máximo es empoderarlas para convertirlas en líderes empresariales, referentes para el mundo” puntualizó Olivier Hache, Socio Líder de EY-Parthenon para Latinoamérica.