Director de Mazda México asume desafíos regionales

Mazda de México cerró el año 2025 con resultados sólidos, consolidando su posición como uno de los principales actores en el sector automotriz nacional. Durante este periodo, la compañía logró un crecimiento sostenido en ventas, impulsado por la preferencia de los consumidores mexicanos por modelos emblemáticos como el Mazda 3 y la CX-5, así como por la introducción de tecnologías innovadoras enfocadas en la eficiencia y el desempeño.

En este contexto, Miguel Barbeyto, actual presidente de Mazda de México asumirá el cargo de presidente y CEO de Mazda de México y director de nuevos mercados en América Latina, efectivo a partir del 1 de febrero de 2026.

Barbeyto tendrá reporte directo al vicepresidente ejecutivo de operaciones en Norteamérica, el señor Takuji Iwashita, y al jefe del departamento de ventas y marketing a nivel global, el señor Manabu Osuga; su nueva posición tiene como objetivo abrir nuevos mercados en la región y encontrar estrategias que fortalezcan los ya existentes.

En los 20 años que lleva Mazda en el mercado mexicano ha logrado consolidarse como una de las compañías más respetadas en el país con crecimiento en su red de distribución y una fuerte filosofía de servicio y atención al cliente.

De acuerdo con la compañía, existe la convicción de que el liderazgo de Barbeyto impulsará a la empresa a transmitir la pasión y la emoción del manejo, generando un impacto positivo y duradero en las personas que forman parte de la comunidad Mazda. La visión para 2026 es clara: continuar innovando y expandiendo fronteras, posicionando a Mazda como referente de calidad y experiencia automotriz en América Latina, destacó la firma japonesa.