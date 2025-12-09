¿Sobrevivirán las marcas chinas en México?

En México podemos encontrar alrededor de 26 marcas de autos provenientes de China, de las cuales, la mayoría ingresó a nuestro país entre los años 2020 y 2023. Una de las que más ruido hizo en su momento de arranque fue MG, debido a que la referencia que se tenía de esta marca era la emblemática firma inglesa Morris Garages (MG), por lo que mucha gente comenzó a ver con muy buena aceptación esta marca que entraba al país en 2020 con diseños novedosos y sobre todo precios muy competitivos.

No pasó mucho tiempo cuando comenzamos a ver más vehículos de otras marcas chinas, como GWM, Chirey, BYD, GAC Motor, etc., las cuales también llamaron mucho la atención de los consumidores en México. La mayoría de estas marcas trajo vehículos para el segmento de los SUV, segmento que ha tenido mucho éxito en México. Sin embargo, la duda comenzó a generarse sobre la calidad de estos vehículos, ya que su nivel de precio estaba por debajo de la oferta que tenían las automotrices que ya operaban desde hace varios años en el mercado mexicano.

Esta duda se sembró por los problemas que comenzaron a reportar algunos dueños de vehículos, principalmente en el tiempo que tenían que esperar en caso de que se tuviera que realizar alguna reparación. Quienes comenzaban a mostrar estos problemas fueron los vehículos de MG. Este contratiempo se generó por los contratiempos que se tuvieron a nivel internacional con la pandemia del Covid-19, que frenó el comercio y el envío de mercancías, además de reportar una desabasto importante de contenedores.

Estos problemas, también estos contratiempos los tuvieron marcas como Chirey, otra de las cuales ha avanzado bastante en el mercado nacional, y ha crecido también su oferta, a la cual integró la marca Omoda, que inmediatamente tuvo muy buena aceptación.

Sin embargo, los problemas crecieron, no solamente se registró un largo periodo de espera para recibir alguna de las autopartes y poder reparar, sino que también, en redes sociales se comenzaron a documentar algunas fallas, probablemente no tan frecuentes, aunque la potencialización que tienen las redes sociales las magnificaron.

Otro problema que han venido enfrentado las compañías de origen chino es la decisión del gobierno federal de aumentar impuestos a las importaciones de autos provenientes de China, lo que generó gran incertidumbre sobre si la decisión de las empresas chinas sería aumentar precios de sus vehículos.

No obstante, estos problemas no han sido un obstáculo para la permanencia de los vehículos chinos en México, incluso las ventas han crecido y eso se percibe en las calles. Las marcas que más crecimiento tienen son BYD y Chirey, aunque Jetour y GWM vienen pisando los talones. El mercado mexicano está madurando rápidamente y los consumidores son más selectivos y exigentes, lo cual ha impactado positivamente en la decisión de compra, ya que esta madurez de los consumidores ha permitido y obligado a que los vehículos chinos tenga y muestren mayores atractivos.

En una conversación que se tuvo con directivos de Zeekr, compañía que produce autos eléctricos de nivel premium, éstos comentaron que el gobierno chino ha venido apoyando a todas las compañías que incursionan en China, para darles la fortaleza necesaria en el arranque de sus operaciones. Además, estimaron que ese apoyo durará por lo menos cinco años más; es por esta razón que los precios se mantienen muy competitivos a pesar de los aranceles impuestos por el gobierno mexicano

Esta visión deja claro que la gran mayoría de las compañías automotrices chinas vinieron a quedarse en el mercado, aunque a pesar de esta estrategia del gobierno chino, existe alta probabilidad de que algunas de estas marcas desaparezcan del mercado mexicano, más por un tema de competencia interna ante la baja en la actividad económica que muestra el país en su conjunto, lo que generará una depuración natural.

No obstante, compañías como JAC, Chirey, GWM, GAC Motor y BYD, ya tienen más claro el escenario de lo que les costará quedarse o irse de México. En ese escenario la pelea se mantendrá en dos puntos importantes: el precio y el diseño. Así que lo que se ve en un mediano plazo es que sobrevivan al mercado mexicano la mayoría de las compañías chinas.