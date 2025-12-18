Los autos más económicos para estrenar

Estamos cerrando el año y es una época en donde varias personas se animan a comprar un auto, ya sea como su primer auto o porque quieren renovar. En esta ocasión daremos algunas opciones que hay en el mercado que se distinguen por su precio accesible.

Encontramos una gran sorpresa, porque Nissan March desbancó a Renault Kwid como el vehículo más económico del mercado, probablemente porque Nissan está haciendo una promoción muy agresiva con precios especiales de sus modelos 2025.

Es así como Nissan March toma la primera posición en precio y se puede adquirir desde 224,900 pesos. Este vehículo es uno de los más reconocidos entre los modelos compactos y ha demostrado contar con atributos interesantes como lo es su potencia y se coloca con sus 106 caballos de fuerza entre las opciones con mayor potencia en su segmento.

El segundo lugar en precio es Renault Kwid, que al parecer tuvo un ligero ajuste al alza en su costo, ya que ahora se vende desde los 250,500 pesos. Estas decisiones corporativas podrían poner un freno a la demanda que ha tenido este compacto de la firma francesa, ya que muchas personas lo habían adoptado como su primera opción de compra, principalmente por el precio. Aunque también tiene otros atributos como es la altura respecto al piso e incluso Renault lo promociona como el SUV de los compactos.

Para la tercera posición encontramos a Mitsubishi Mirage G4 que aparece con un precio en agencia de 294,400 pesos. Este compacto de la firma japonesa destaca por su gran ahorro en el consumo de combustible e incluso presume que recorre hasta 1,000 kilómetros con un solo tanque de gasolina. Según los conocedores este es un vehículo con gran durabilidad y de mantenimientos accesibles si se realizan los servicios programados.

Así, en la cuarta posición encontramos al famoso Hyundai Grand i10 en su versión sedán, el cual tiene un precio en agencia desde los 297,700 pesos y para quienes buscan un diseño más atractivo la versión Hatchback de este compacto la podrán encontrar desde los 280,500 pesos. Entre las ventajas que tiene este vehículo se encuentra el consumo de combustible, el cual es muy eficiente en ciudad, además de su diseño y espacio interior.

En este listado íbamos a sumar a Suzuki Ignis, el compacto de la marca japonesa que también se encontraba en rango por debajo de los 300 mil pesos, sin embargo, la compañía decidió este año ya no venderlo más en nuestro país. Una decisión algo extraña si se considera que era considerado un vehículo de batalla, con gran ahorro de combustible y que había logrado una muy buena aceptación entre los consumidores.

Por lo pronto, dejamos estas opciones que pueden ser bastante atractivas para cerrar el año estrenando auto y para algunos pueden ser una muy buena oportunidad para comprar el primer automóvil. Nuestra recomendación es que se acuda a las agencias y se haga la prueba de manejo, además de tener muy claro qué uso tendrá el auto, porque eso ayudará a tomar la decisión.