Defender y el Dakar 2026: la nueva serie que revela su preparación extrema

Defender será el protagonista de una nueva docuserie original producida por Warner Bros. Discovery (WBD), que documenta el debut de la marca en el Rally Dakar 2026, una de las pruebas más exigentes del automovilismo a nivel mundial. La serie ofrecerá acceso exclusivo entre bastidores y mostrará cómo el equipo Defender Rally se prepara para enfrentar este reto histórico.

La producción consta de tres episodios y será narrada por la actriz ganadora del Emmy Gillian Anderson. El primer capítulo se estrenará en enero de 2026, previo al inicio del Rally Dakar, y se transmitirá a nivel global a través de Eurosport y TNT Sports, en Europa, Asia-Pacífico, Reino Unido, Irlanda y América Latina.

Defender Dakar D7X-R: ingeniería llevada al límite

En esta nueva etapa competitiva, Defender participará en la categoría ‘Stock’ para vehículos de producción con el Defender Dakar D7X-R, como parte de una campaña de tres años dentro del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC).

Aunque ha sido modificado para afrontar condiciones extremas, el vehículo conserva la arquitectura de carrocería D7x, así como la transmisión, el sistema de propulsión y el motor V8 biturbo de 4.4 litros del Defender OCTA, el modelo de producción más capaz jamás fabricado por la marca y recientemente reconocido como BBC Top Gear Off-Roader del Año 2026.

Acceso exclusivo al equipo y a sus protagonistas

La docuserie seguirá el recorrido de Defender hasta la línea de salida del Dakar, incluyendo pruebas extremas fuera del asfalto y la preparación de una alineación de pilotos y copilotos de clase mundial:

Stéphane Peterhansel , 14 veces ganador del Dakar, junto a Mika Metge

, 14 veces ganador del Dakar, junto a Rokas Baciuška y Oriol Vidal

y Sara Price y Sean Berriman

La producción destaca especialmente la participación de Sara Price, celebrando el papel de las mujeres en el automovilismo. Price, piloto pionera, cuenta con una trayectoria sobresaliente en motocross, con 17 campeonatos nacionales, y ha logrado resultados históricos en el Dakar en ediciones recientes.

Una historia de desafío, ambición y perseverancia

El primer episodio, con una duración de 45 minutos, se estrenará el 3 de enero de 2026, antes del inicio de la competencia. Los episodios dos y tres se emitirán posteriormente, tras la filmación durante el Rally Dakar 2026.

Mark Cameron, Director General de Defender, señaló que enfrentar el Dakar representa el desafío definitivo para la marca y destacó que el Dakar D7X-R es el Defender más resistente jamás construido, resultado de conservar la ingeniería del OCTA y llevarla al extremo con modificaciones propias del motorsport.

Por su parte, Ian James, Director del equipo Defender Rally, subrayó que la preparación ha sido intensa y que el equipo está listo para su debut competitivo, combinando el Defender más capaz con una alineación de pilotos excepcional.

En tanto, Sara Price afirmó que el Rally Dakar representa uno de los mayores desafíos de su vida, tanto física como mentalmente. Tras lograr victorias de etapa en ediciones anteriores, aseguró que regresa con la ambición de cumplir su sueño definitivo: ganar el Rally Dakar junto al equipo Defender Rally.

Finalmente, Scott Young, Vicepresidente Ejecutivo de Warner Bros. Discovery Sports Europe, destacó que la serie refleja el compromiso de WBD por contar historias inspiradoras de exploración y alto rendimiento deportivo, acercando a los espectadores al desafío definitivo del motorsport y amplificando la visibilidad de marcas y competencias icónicas.