Cargadores para autos eléctricos aumentan la plusvalía en inmuebles

Hace 4 horas

La adopción de vehículos eléctricos (VE) avanza con rapidez a nivel global y está impulsando nuevas estrategias para fortalecer la infraestructura de recarga en las ciudades. En este escenario, los cargadores para VE se consolidan como un requisito esencial en desarrollos residenciales, comerciales y de uso mixto, transformándose en un diferenciador clave para la competitividad inmobiliaria.

La electromovilidad se posiciona como un factor estratégico para el sector. Incorporar estaciones de recarga en los proyectos permite a los desarrolladores responder a una demanda creciente y, al mismo tiempo, mantenerse a la vanguardia con edificaciones preparadas para el futuro. Para compradores y arrendatarios, contar con infraestructura de recarga dejó de ser un valor agregado: hoy es un criterio decisivo al elegir vivienda, oficina o espacio comercial.

“En muy poco tiempo, tener cargadores para vehículos eléctricos va a ser tan fundamental como contar con estacionamiento o conexión a internet. Los desarrollos que no adopten esta tecnología corren el riesgo de rezagarse”, señaló Carlos Levy, director de VEMO Charging Network (VCN), la red pública de recarga más sólida de México.

La presencia de cargadores aumenta la plusvalía y facilita la comercialización de los proyectos, además de generar afluencia adicional a centros comerciales, hoteles y corporativos. Integrar esta infraestructura desde la etapa de diseño también contribuye a obtener certificaciones ambientales internacionales como LEED, EDGE o WELL, reforzando la sostenibilidad y reputación del inmueble.

La falta de puntos de recarga sigue siendo uno de los principales frenos para la adopción de vehículos eléctricos. La llamada ansiedad de rango —la incertidumbre sobre dónde y cuándo recargar— continúa como una barrera real para muchas personas usuarias. Por ello, prever canalizaciones, capacidad eléctrica y áreas destinadas a estaciones de recarga durante la planeación inicial evita adecuaciones costosas y asegura la escalabilidad futura del proyecto.

En este panorama, VEMO, empresa cleantech líder en movilidad limpia en Latinoamérica, se ha convertido en un aliado estratégico del sector inmobiliario mediante el desarrollo y operación de la VEMO Charging Network. “En VEMO hemos asumido el compromiso de eliminar la ansiedad de rango, consolidando la red en ubicaciones estratégicas que elevan el valor de las propiedades y ofrecen una experiencia de recarga rápida, confiable e inteligente”, añadió Levy.

VEMO cuenta con más de 1,400 puntos de recarga públicos, presencia en 18 estados y procesa más de 85,000 sesiones de recarga al mes. Su ecosistema incluye la app Watts by VEMO, que permite localizar estaciones, elegir conectores, gestionar recargas y realizar pagos en tiempo real.

Este crecimiento se sostiene gracias a la colaboración con desarrolladores inmobiliarios, autoridades, armadoras y empresas de movilidad. La instalación de cargadores en inmuebles comerciales no solo mejora la experiencia de los usuarios, también genera nuevas fuentes de ingresos y fortalece la propuesta de valor frente a la competencia.

