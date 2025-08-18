Kia EV4 demuestra resistencia en pruebas de 110,000 km

Kia reafirma su liderazgo en innovación para vehículos eléctricos con el nuevo EV4, un modelo compacto totalmente eléctrico que ha superado pruebas de resistencia líderes en la industria, diseñadas para validar la confiabilidad de su sistema de batería de cuarta generación.

El EV4 completó un exigente programa de pruebas que incluyó 110,000 kilómetros en carretera y 10,000 kilómetros en el circuito de Nürburgring, donde se sometió a condiciones de máxima exigencia. A pesar de las intensas sesiones de carga ultra rápida y la simulación de hasta el 95% de su rendimiento máximo, la batería mostró un desgaste mínimo, con un estado de salud del 95%.

De acuerdo con Stephan Hoferer, Gerente de Desarrollo de Durabilidad del Centro Técnico de Hyundai Motor Europe, el objetivo fue validar el desempeño del EV4 tanto en condiciones reales como extremas:

“Tras las rigurosas pruebas realizadas, desde carreteras heladas hasta circuitos, confiamos en que EV4 ofrecerá un rendimiento confiable que superará con creces las necesidades diarias”.

Innovación en la batería

El sistema de batería de cuarta generación del EV4 destaca por su gestión térmica avanzada y la optimización en la distribución del refrigerante en todas las celdas. Estas innovaciones permiten mantener temperaturas seguras, prolongar la vida útil y garantizar un rendimiento constante, incluso bajo condiciones extremas.

Además, la tecnología de frenado regenerativo permite recuperar hasta un 25% de energía en cada desaceleración. Gracias a estas mejoras, Kia asegura que el EV4 conservará al menos el 70% de su capacidad tras 160,000 kilómetros o 8 años de uso regular.

Rendimiento y autonomía

Construido sobre la plataforma E-GMP con arquitectura de 400V, el EV4 ofrece dos opciones de batería:

58.3 kWh : autonomía estimada de 430 km WLTP (410 km en hatchback).

: autonomía estimada de 430 km WLTP (410 km en hatchback). 81.4 kWh: hasta 630 km WLTP (590 km en hatchback).

Ambas variantes incluyen motor frontal de 150 kW (203 hp) y 208 lb-pie de torque, con aceleración de 0 a 100 km/h en 7.4 segundos (Standard) y 7.7 segundos (Long Range). La velocidad máxima alcanza los 170 km/h.

La carga rápida en corriente directa (10–80%) se completa en 29 minutos (Standard) o 31 minutos (Long Range), mientras que en corriente alterna (10–100%) el proceso requiere entre 5 horas 20 minutos y 7 horas 15 minutos.

Diseño y seguridad

El EV4 sigue la filosofía de diseño “Opposites United”, con un coeficiente aerodinámico de 0.230 Cd, faros LED de serie, opción de Intelligent Front-lighting System (IFS) y materiales reciclados en molduras y fascias.

El interior ofrece asientos ultradelgados, iluminación ambiental de dos niveles, consola central deslizable y Rest Mode para descanso, además de capacidad de cajuela de 490 litros (sedán) y 435 litros (hatchback).

En tecnología, incorpora pantalla unificada, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, llave digital 2.0, actualizaciones OTA y funciones bajo demanda. En seguridad, integra sistemas avanzados como Highway Driving Assist 2, Forward Collision Avoidance 2, Lane Following Assist 2, estacionamiento remoto y un Head-up Display de 12 pulgadas.

Con estas innovaciones, Kia EV4 no solo ofrece una experiencia de conducción eficiente, sino que también garantiza la durabilidad y confiabilidad que los usuarios buscan en un vehículo eléctrico de nueva generación.