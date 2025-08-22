Sedatu y gobiernos estatales impulsan desarrollo urbano en Lázaro Cárdenas-La Unión

Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 14 horas

en

Se instala la Comisión de Ordenamiento de Conurbación para fortalecer la coordinación intergubernamental.

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 21 de agosto de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en conjunto con los gobiernos de Michoacán, Guerrero y los municipios de Lázaro Cárdenas y La Unión de Isidoro Montes de Oca, firmó el Convenio Marco de Coordinación para Impulsar la Gobernanza en la Zona Conurbada Interestatal (ZCI) que comparten ambas entidades.

El acuerdo establece bases de coordinación interestatal e intermunicipal para la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano, con el fin de impulsar el desarrollo integral de la región donde habitan más de 222 mil personas.

Durante el evento se instaló la Comisión de Ordenamiento de Conurbación (COC) de la ZCI Lázaro Cárdenas – La Unión, que abarcará 2,910.485 km², en una zona estratégica para el comercio internacional por su puerto de gran calado, uno de los más profundos y con mayor capacidad del país.

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de Sedatu, Víctor Hugo Hofmann Aguirre, destacó que la COC permitirá fortalecer la gobernanza metropolitana, generar mecanismos de coordinación intergubernamental y garantizar que los proyectos y programas que se desarrollen sean sostenibles e incluyentes.

“Entre las atribuciones de la Comisión están la propuesta, validación y revisión de proyectos, acciones e instrumentos de planeación, asegurando que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población”, afirmó el funcionario.

La zona se perfila como una región costera emergente con crecimiento industrial y demográfico, que avanza hacia su consolidación mediante proyectos coordinados entre los tres niveles de gobierno.

