Publicado

Hace 19 horas

Sedatu y Conavi arrancan sorteos de vivienda para familias no derechohabientes

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dieron inicio a los sorteos de asignación de vivienda para familias no derechohabientes, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante un enlace en vivo a la Mañanera del Pueblo, se llevó a cabo el primer sorteo nacional, con el cual arrancan 154 sorteos en 147 municipios de 30 estados del país, que permitirán asignar 31 mil 934 viviendas entre el 16 y 17 de diciembre. Este programa tiene como meta la construcción de un millón 800 mil viviendas durante el sexenio.

Selección de beneficiarios en todo el país

Desde Chignahuapan, Puebla, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, destacó que estos sorteos permitirán seleccionar a las primeras personas beneficiarias, de un total de 161 mil familias registradas en este primer ejercicio de la Conavi.

“Este sorteo es sin duda un método histórico. Estoy muy contenta y emocionada por este arranque a nivel nacional, donde se seleccionará a las primeras personas beneficiarias del Programa de Vivienda para el Bienestar”, señaló.

Sorteo en Chignahuapan, Puebla

Por su parte, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez, informó que en el municipio de Chignahuapan se registraron 444 familias interesadas en obtener una vivienda. Actualmente, se encuentran en construcción 256 viviendas, distribuidas de la siguiente manera:

  • 51 departamentos en renta destinados a jóvenes
  • 66 viviendas de asignación directa para personas adultas mayores
  • 139 viviendas asignadas mediante sorteo

El proceso de asignación se realizó a través de una tómbola, de la cual se extrajo el número de registro de la familia beneficiada. Este procedimiento fue supervisado por un interventor de la Secretaría de Gobernación y un notario público, garantizando transparencia y legalidad.

“Este sorteo se realiza bajo un proceso transparente y supervisado, para asegurar certeza a las familias beneficiadas”, explicó Chávez.

Al evento asistieron más de 400 personas, quienes presenciaron el primer sorteo nacional, en el que resultó ganador el folio 2501068964.

Programa sin intermediarios

El Programa de Vivienda para el Bienestar opera de manera directa, sin intermediarios ni gestores. Para mayor información, las personas interesadas pueden consultar el sitio oficial viviendabienestar.gob.mx, así como las páginas de la Conavi, Infonavit y Fovissste.

