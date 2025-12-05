Sedatu entrega 354 escrituras a familias reubicadas del Chiquihuite

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), entregó 354 escrituras a las familias reubicadas tras el deslave del Cerro del Chiquihuite, ocurrido el 10 de septiembre de 2021.

El incidente provocó el deslizamiento de más de 200 toneladas de tierra, que sepultaron cuatro viviendas y causaron la muerte de cuatro personas.

Durante una transmisión en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, recordó que, tras la emergencia, el Gobierno de México instruyó a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desarrollar un proyecto integral de reubicación para garantizar viviendas seguras a las familias afectadas.

Vega Rangel detalló que el gobierno federal destinó 360 millones de pesos para llevar a cabo este proceso. Gracias a este esfuerzo, se logró la reubicación de más de 350 familias: 210 en Tlalnepantla, Estado de México (entregadas en 2018), y 144 en nuevas viviendas ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Las autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México y de los municipios de Gustavo A. Madero y Tlalnepantla participaron en la valoración de daños, la agilización de trámites y la donación de terrenos para edificar las viviendas.

En su intervención, el titular de la Conavi, Rodrigo Chávez, informó que los nuevos hogares cuentan con 65 metros cuadrados, todos los servicios básicos y se ubican en la zona de Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, celebró la culminación del proceso de reubicación y afirmó que “los gobiernos de la Transformación cumplen”.

A la entrega asistieron la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de Sedatu, Griselda Martínez; el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñóz; el titular del Insus, Víctor Guzmán; el alcalde de Gustavo A. Madero, Jean Carlo Lozano; así como familias beneficiarias.