“Mi Vivienda Coparmex” reunirá a trabajadores, desarrolladores y autoridades para impulsar el acceso a vivienda en la CDMX

Con el objetivo de acercar a los trabajadores a opciones de vivienda accesible y mostrar los avances del programa de vivienda del bienestar en la capital, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México organiza el evento “Mi Vivienda Coparmex”, que se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre en el World Trade Center.

En entrevista con la periodista Mariel Zúñiga , en su programa En Concreto Contigo, Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex CDMX, destacó la importancia de acercar a trabajadores, desarrolladores, prestadores de servicios financieros y autoridades gubernamentales, como la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Urbano, para atender la creciente demanda de vivienda en la capital.

En la Ciudad de México se estima un déficit de 700 mil viviendas, mientras que la construcción actual cubre menos del 10% de esta necesidad.

Por ello, “Mi Vivienda Coparmex” busca vincular la oferta de vivienda con la demanda real, ofreciendo información sobre proyectos residenciales en la capital y en la zona conurbada del Estado de México.

El evento permitirá que los trabajadores accedan a opciones de vivienda a precios accesibles, que van desde un millón 800 mil pesos, compatibles con créditos de Infonavit y Fovissste, con tasas de interés competitivas y plazos flexibles”, indicó Kuri

El evento será gratuito para las trabajadoras y los trabajadores que quieran enterarse de la situación actual de la vivienda en México.

Además de la exposición de desarrolladores, los asistentes podrán participar en conferencias y recibir asesoría personalizada sobre financiamiento y programas de vivienda social, con la presencia de representantes de la Secretaría de Vivienda y del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

La periodista Mariel Zúñiga”, invitó a los interesados a aprovechar esta oportunidad única para conocer de primera mano las opciones de vivienda, interactuar con expertos y tomar decisiones informadas sobre su patrimonio.

EL DATO

Lugar y fecha:

World Trade Center, Salón Mexica 1, Ciudad de México

Miércoles 15 de octubre de 2025, 9:00 a 15:00 horas (apertura de puertas 8:00 horas)

Con esta iniciativa, Coparmex CDMX refuerza su compromiso con la vivienda accesible y la dinamización de la economía, conectando a trabajadores con las oportunidades existentes en el sector inmobiliario de la capital.

