Inversión en remates hipotecarios: lo que debes saber en 2025

El mercado de remates hipotecarios en México está viviendo un auge sin precedentes. Aunque cada vez más personas lo ven como una oportunidad para invertir y generar patrimonio, la falta de información clara y las malas prácticas en el sector han generado una percepción de desconfianza que frena a muchos interesados.

Para despejar dudas y promover un acceso más informado, Blun.M2, proyecto especializado en inversiones en remates hipotecarios, comparte las tres preguntas más frecuentes que reciben de sus seguidores en redes sociales. Su fundador, Mike Ramírez, asegura que el primer paso para reducir riesgos es tener acceso a información confiable y asesoría legal adecuada.

1. ¿Se puede usar Infonavit, FOVISSSTE o crédito bancario para comprar un remate?

La respuesta es no. Por ley, los remates solo pueden adquirirse con recursos propios y en una sola exhibición. Esto, lejos de ser una desventaja, representa una oportunidad para quienes buscan propiedades a precios por debajo del valor de mercado.

Una vez que el proceso legal ha concluido correctamente, sí se puede revender la propiedad usando cualquier tipo de crédito, siempre que el expediente esté limpio y el inmueble esté regularizado. «Si el juicio se llevó de forma impecable, los créditos como Infonavit o bancarios pueden aplicarse sin problema al comprador final», explica Ramírez.

2. ¿Conviene más comprar un remate en etapa inicial?

Adquirir un remate hipotecario en una fase temprana puede ofrecer mayores ventajas. El inversionista tiene la posibilidad de supervisar todo el proceso jurídico, asegurando que cada paso se realice correctamente, lo que facilita su posterior venta y reduce riesgos legales. Además, estas propiedades suelen ofrecer precios más bajos y mayor flexibilidad en la planeación del negocio: desde subastas hasta remodelaciones para venta.

3. ¿Qué debo saber antes de comprar un remate adjudicado?

Aunque los remates adjudicados suelen verse como más seguros por su aparente avance jurídico, no están exentos de riesgos. Ramírez advierte que en muchos casos es necesario un abogado especializado que revise minuciosamente el expediente, ya que un solo error en el juicio anterior podría invalidar el proceso mediante un amparo, afectando seriamente la inversión.

“Parece una ganga, pero puede volverse un problema si no se evalúa con cuidado. Hay que revisar que no existan defectos procesales que puedan revertir el juicio”, añade.

Blun.M2 insiste en que el conocimiento legal, la asesoría adecuada y un análisis financiero profundo son esenciales para convertir los remates hipotecarios en una inversión segura y rentable. “La información es la mejor defensa contra el fraude”, concluye Ramírez.

