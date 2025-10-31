Conéctate con nosotros

CONSTRUCCIÓN Urbanismo Vivienda

Revisión jurídica importante en remates bancarios: Aminta

Infraestructura

ICM y aliados llaman a fortalecer la acción climática rumbo a la COP30

Urbanismo Vivienda

SHF tiene la meta de colocar mil millones con hipoteca digital

Movilidad Noticias

CANACINTRA llama a la responsabilidad y rechaza bloqueos carreteros que afectan la economía nacional

Inmobiliario TURISMO

Fibra Inn incrementa ingresos 10.9% y fortalece su rentabilidad al cierre del 3T25

Noticias Urbanismo

Plataformas País: modelo clave para dirigir efectivamente el financiamiento climático hacia la implementación

Movilidad

Transportistas de la FAT posponen bloqueo en CDMX tras acuerdo para diálogo con autoridades

CONSTRUCCIÓN Economía FINANZAS Urbanismo

Banca podría participar en Vivienda de Bienestar con crédito de factoraje

Infraestructura

Factible tecnificar un millón de hectáreas de riego: CICM

CONSTRUCCIÓN Noticias Urbanismo

Cae empleo 38% anual en sector construcción: CMIC-CDMX

CONSTRUCCIÓN

Revisión jurídica importante en remates bancarios: Aminta

Publicado

Hace 15 horas

en

Tienen acceso a 250 mil casos bancarios

Gustavo Sandoval, director y fundador de Aminta Bienes Raíces consideró que los más importante en el negocio de los remates bancarios es la revisión jurídica.

Así lo comentó en entrevista con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo, ahí explicó que un remate puede ser por distintas causas, por ejemplo, un divorcio o que dejaste tú un inmueble en garantía de algún crédito.

“Lo más importante en este negocio es la revisión jurídica, para ver que el juicio esté bien llevado, que no tenga un vicio en el procedimiento, que la hipoteca sí esté bien entablada, que no tenga problemas en el registro público de la propiedad”, afirmó el abogado.

Señaló que la firma tiene acceso a una base actual de 250 mil asuntos a nivel nacional y lo que hacen es “buscar las oportunidades que nos brindan las instituciones financieras, hacer un análisis jurídico, hacemos también un análisis financiero para ver en cuánto nos venden cada asunto y cuánto lo podemos vender a nuestros clientes”.

También detalló que hacen un análisis comercial porque muchos de nuestros clientes lo quieren como inversión.

“Lo adquieren a un precio muy por debajo de su valor de mercado, pasa el proceso jurídico, les damos la posesión, hacen una firma escrita a través de un notario y ya después lo venden a valor comercial y es donde obtienen su ganancia”, afirmó.

Gustavo se dijo admirador del empresario Warren Buffet, y citó una frase que dice que “cuando él hace una transacción se fija más en el pasado de una persona o de una empresa que en el futuro, porque ya con eso te dice por el posible comportamiento que va a tener”.

Entonces yo revisaría como cualquier transacción y entonces primero verificar con quién tratas.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.