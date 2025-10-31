Revisión jurídica importante en remates bancarios: Aminta

Tienen acceso a 250 mil casos bancarios

Gustavo Sandoval, director y fundador de Aminta Bienes Raíces consideró que los más importante en el negocio de los remates bancarios es la revisión jurídica.

Así lo comentó en entrevista con la periodista Mariel Zúñiga en su programa En Concreto Contigo, ahí explicó que un remate puede ser por distintas causas, por ejemplo, un divorcio o que dejaste tú un inmueble en garantía de algún crédito.

“Lo más importante en este negocio es la revisión jurídica, para ver que el juicio esté bien llevado, que no tenga un vicio en el procedimiento, que la hipoteca sí esté bien entablada, que no tenga problemas en el registro público de la propiedad”, afirmó el abogado.

Señaló que la firma tiene acceso a una base actual de 250 mil asuntos a nivel nacional y lo que hacen es “buscar las oportunidades que nos brindan las instituciones financieras, hacer un análisis jurídico, hacemos también un análisis financiero para ver en cuánto nos venden cada asunto y cuánto lo podemos vender a nuestros clientes”.

También detalló que hacen un análisis comercial porque muchos de nuestros clientes lo quieren como inversión.

“Lo adquieren a un precio muy por debajo de su valor de mercado, pasa el proceso jurídico, les damos la posesión, hacen una firma escrita a través de un notario y ya después lo venden a valor comercial y es donde obtienen su ganancia”, afirmó.

Gustavo se dijo admirador del empresario Warren Buffet, y citó una frase que dice que “cuando él hace una transacción se fija más en el pasado de una persona o de una empresa que en el futuro, porque ya con eso te dice por el posible comportamiento que va a tener”.

Entonces yo revisaría como cualquier transacción y entonces primero verificar con quién tratas.