Sector construcción crece.9%; anual cae 18.2%: ENEC

El sector construcción según datos del INEGI recopilados en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) Indican que en junio de 2025 incrementó, en términos reales, 0.9 % a tasa mensual y disminuyó 18.2 % a tasa anual.

Personal ocupado total

El personal ocupado total en las empresas constructoras decreció 0.5 % en junio pasado, a tasa mensual. Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) cayó 4.4 % y el personal dependiente de la empresa, 0.3 % (el número de las y los obreros descendió 0.7 %; el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.5 % y el grupo de otros —que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración— subió 2.3 %).

A tasa anual, en junio de 2025, el personal ocupado total mostró una reducción de 11.2 por ciento.

Horas trabajadas

En el mes de referencia, las horas trabajadas en las empresas constructoras bajaron 0.4 % con relación al mes anterior. Según la categoría de las y los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social retrocedieron 6.0 % y las que corresponden al personal dependiente, 0.2 por ciento.

Las horas trabajadas disminuyeron 12.5 % a tasa anual, en el sexto mes de 2025.

Remuneraciones medias reales

En junio de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas tuvieron un alza de 0.3 % a tasa mensual. Por componente, los salarios pagados a las y los obreros ascendieron 0.4 % y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección decrecieron 1.5 por ciento.

En su comparación anual, las remuneraciones medias reales cayeron 0.2 %, en junio pasado