ANPACT urge a renovar flota y pide freno a usados importados

Las cifras de ventas, producción y exportación de agosto, según la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), reflejan con claridad la necesidad urgente de acelerar la renovación de la flota para apuntalar la recuperación y la competitividad del sector, en un contexto aún marcado por la volatilidad derivada de la incertidumbre arancelaria.

Agosto cerró con 2,541 unidades vendidas al mayoreo, una variación a la baja de 59.8% respecto del mismo mes de 2024; en el acumulado enero–agosto, la comercialización sumó 19,249 vehículos, 51.3% menos que en igual lapso del año pasado, informó en conferencia de prensa Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT.

En el rubro manufacturero, se ensamblaron 8,187 unidades (–62.4% frente a agosto de 2024). Entre enero y agosto, la producción totalizó 99,306 vehículos, para una contracción de 31.6%. Por el lado externo, las exportaciones sumaron 6,605 unidades, una baja de 59.4% respecto al mismo periodo del año pasado; en el acumulado anual se enviaron 82,620 unidades, 25.8% menos frente al mismo periodo de 2024.

“Estos resultados evidencian que seguimos enfrentando un entorno desafiante, con presiones arancelarias y volatilidad en el comercio internacional. En este escenario, la clave está en fortalecer nuestro mercado interno a través de una renovación vehicular ágil y efectiva, que permita modernizar la flota con unidades más eficientes, seguras y menos contaminantes”, afirmó Arzate.

El directivo añadió que será indispensable desplegar esquemas de financiamiento e incentivos fiscales para sustituir las unidades más antiguas, inseguras y contaminantes; en paralelo, planteó contener de manera efectiva la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, por su impacto negativo en seguridad vial, sustentabilidad ambiental y en la economía del país.

“Desde ANPACT estamos trabajando de manera cercana y constructiva con el Gobierno Federal y autoridades estatales de movilidad para configurar programas de renovación que generen beneficios sociales, ambientales y económicos. El transporte moderno y eficiente es un pilar para la competitividad del país”, subrayó.

La asociación reiteró que la modernización del parque vehicular no solo favorece al medio ambiente y a la seguridad, sino que también sostiene la posición de México como plataforma logística y exportadora en un entorno global complejo.

Del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara, la Expo Transporte ANPACT 2025, apuntó Rogelio Arzate, funcionará como plataforma estratégica para alinear esfuerzos entre autoridades, empresas y sociedad y detonar propuestas concretas que impulsen la transformación de la industria de carga y pasaje establecida en México; además, será un espacio para conocer nuevas tecnologías y la oferta de vehículos y soluciones de los socios de ANPACT y de más de 500 expositores, y desde luego para hacer negocios.