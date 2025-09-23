Scania expande su red en México con nueva sede en Villahermosa

Scania México inauguró su sucursal número 18 en Villahermosa, Tabasco, reforzando su red de atención en el sureste del país. La nueva instalación se ubica en una zona clave para la logística y el sector energético, conectando a Tabasco con Veracruz, Chiapas, Campeche y la Península de Yucatán, donde operan importantes centros de distribución y proyectos de infraestructura como la Refinería Olmeca y los puertos de Dos Bocas y Frontera.

De acuerdo con Rolling Fleet, en la región circulan actualmente más de 270 unidades Scania, lo que refleja la confianza de los transportistas y la necesidad de contar con un servicio cercano y especializado.

Infraestructura moderna y servicios especializados

La apertura representó una inversión de 23.56 millones de pesos y dotará a los clientes de una atención integral. La sucursal cuenta con un área de 1,604 m², que incluye un taller de 940 m² y un almacén de 218 m², además de espacios diseñados para clientes y colaboradores como comedor, coworking, dormitorios, vestidores, regaderas, área de descanso y estacionamiento.

El taller ofrece cuatro bahías de servicio, incluyendo una para motores a gas y otra para autobuses, además de red neumática y de lubricantes, así como ocho unidades móviles de enfriamiento. La operación estará a cargo de nueve colaboradores entre asesores, técnicos y especialistas en refacciones, capacitados para brindar un servicio de calidad.

Sustentabilidad como eje central

La nueva sucursal incorpora iluminación LED, sistemas de extracción de aire y equipos de enfriamiento que optimizan el consumo energético y reducen la huella ambiental. Con estas medidas, Scania refuerza su compromiso con la eficiencia y el cuidado del medio ambiente.

Expansión con visión al 2029

Scania México suma ya 18 sucursales y más de 60 puntos de servicio en el país, con la meta de alcanzar 45 sucursales en 2029. En Villahermosa, además de la venta de unidades de carga, autobuses y aplicaciones especiales, se ofrecerán refacciones, asistencia técnica y servicio especializado en motores a gas natural comprimido (GNC).

Voces de liderazgo

“Esta apertura refleja nuestro compromiso de estar cerca de quienes confían en Scania todos los días. Villahermosa nos permite acompañar más de cerca a los transportistas y garantizar un servicio oportuno y de calidad”, afirmó Gisela Quintero, directora de experiencia al cliente y servicios.

Por su parte, Manuel Aranda, director de retail, subrayó: “Villahermosa conecta a Tabasco con corredores logísticos de alto impacto. Aquí circulan más de 270 unidades Scania, y ahora nuestros clientes tendrán infraestructura moderna, técnicos certificados y disponibilidad de refacciones para mantener sus operaciones en movimiento.”

Con esta inauguración, Scania fortalece su papel como aliado estratégico del transporte en México, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el servicio postventa.