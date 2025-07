Disminuye inversión en infraestructura social: CNEC

El Ingeniero, Oscar Solís Yépez presidente Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) señaló que se ha disminuido la inversión en infraestructura física y criticó que disminuyó el uso de las APP para construir infraestructura.

Fue durante la charla que ofreció en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) que apuntó que la participación a través de Asociación Publico Privadas en proyectos disminuyó en estas administraciones cuando antes opción, pero “ ahora se ha satanizado”.

En el tema de infraestructura social tenemos menos del 15% de la inversión física en salud, educación y justicia en otros países está por arriba del 20% y eso compromete el desarrollo del país, apuntó.

Explicó que se tiene la percepción de que las APP son benéficos para la IP y es una discusión que se debe de tener en cuanto a nuevas legislaciones.

El ingeniero explicó que en otros países la inversión privada para el desarrollo de infraestructura llega a niveles de hasta el 50% no necesariamente en contratos de Asociaciones Público-Privadas sino en otros esquemas.

Ahora lo que se acotar esta legislación para que los beneficios no solo sean para ciertas regiones, sino a todo el país y que estos beneficios se vean reflejados en la sociedad y para el gobierno mismo, señaló.

El pasado 9 de julio, el diputado Alfonso Ramírez propuso crear la Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar, con esta iniciativa busca abrogar la Ley de las Asociaciones Público-Privadas, que data del 2012, y crear al Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar.

Sostuvo que las Asociaciones Público-Privadas han generado muchísima polémica, una gran desconfianza y un abuso muy grande por muchos de los que se dedicaron a construir carreteras, hospitales, centros penitenciarios y que, con toda la experiencia de más de 12 años, el resultado ha sido una falta de compromiso con el desarrollo del país y un esquema de financiamiento que dañó muchísimo las finanzas nacionales, estatales y municipales.

“Por ello, queremos suprimir ya de una vez por todas el esquema de APP y dar paso a una nueva legislación. Es una legislación que voltea a ver un rezago muy grande que tenemos en la infraestructura básica, ya no solamente centrado en las grandes autopistas y en algunos proyectos en materia energética, sino que estamos buscando poner atención a un sector que requiere con urgencia la participación pública, pero sobre todo un incremento de la inversión privada”, señaló.

