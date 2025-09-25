ABB moderniza tableros Spectra GE con retrofit fabricado en México

La continuidad y la eficiencia operativas son esenciales para la competitividad industrial. En este contexto, ABB presentó una solución retrofit producida en México, que integra la tecnología de interruptores Tmax en tableros Spectra GE, permitiendo a las empresas modernizar sus sistemas de distribución eléctrica sin reemplazar por completo sus equipos.

El retrofit aprovecha la estructura original de los tableros Spectra GE, incorporando tecnología ABB de última generación. De esta forma, se prolonga la vida útil de instalaciones con décadas en operación, se reducen costos y tiempos de paro, y se minimiza el impacto ambiental.

“Con esta tecnología ayudamos a nuestros clientes a dar el salto a la modernización sin interrumpir sus operaciones por largos periodos ni realizar inversiones mayores”, destacó Andrés Cruz, Marketing and Sales Manager de ABB Electrificación en México.

Beneficios clave del retrofit ABB

Tiempos de entrega : 7 semanas, 10 menos frente a la versión importada.

: 7 semanas, 10 menos frente a la versión importada. Ahorro en costos : hasta un 20% respecto a la versión importada.

: hasta un 20% respecto a la versión importada. Eficiencia : reducción estimada del 60% en comparación con la instalación de un nuevo tablero.

: reducción estimada del 60% en comparación con la instalación de un nuevo tablero. Continuidad operativa : paros de producción de solo 4 horas por 8 retrofits, frente a 72 horas en un reemplazo total.

: paros de producción de solo 4 horas por 8 retrofits, frente a 72 horas en un reemplazo total. Sustentabilidad : menor huella de carbono y reducción de residuos eléctricos.

: menor huella de carbono y reducción de residuos eléctricos. Tecnología avanzada: integración de monitoreo de datos, gestión de energía, conectividad con sistemas de supervisión y mantenimiento remoto.

Producción nacional para mayor competitividad

Al producirse en México, este retrofit garantiza menores costos y plazos de entrega más ágiles, lo que permite responder de forma eficiente a las necesidades de los clientes industriales.

“La clave está en reemplazar los interruptores obsoletos antes de que fallen o lleguen al final de su vida útil, evitando pérdidas y asegurando continuidad operativa”, añadió Cruz.

Un aliado para la sostenibilidad

La modernización de tableros Spectra GE es crítica para asegurar la distribución de energía en plantas y centros de producción. Esta propuesta no solo evita fallos costosos, también contribuye a los objetivos de sostenibilidad de las empresas, reforzando el compromiso de ABB con soluciones seguras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.