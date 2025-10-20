Hidalgo restablece parcialmente la conectividad en la Sierra Otomí-Tepehua

Julio Menchaca destacó que la apertura de la carretera Tenango–San Bartolo–Huehuetla asegura el paso de ayuda humanitaria y cuerpos de emergencia hacia esta región

Ante la emergencia que actualmente enfrenta el estado de Hidalgo a causa de los recientes fenómenos meteorológicos, el gobernador Julio Menchaca Salazar informó de la apertura parcial de la carretera estatal que conecta Tenango, San Bartolo y Huehuetla, con el objetivo de garantizar el acceso de ayuda humanitaria, facilitar el tránsito de cuerpos de emergencia y restablecer la comunicación con las comunidades afectadas.

El mandatario estatal precisó que, tras el derrumbe registrado en la localidad de Piedras Negras, dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el gobierno de Hidalgo y las Fuerzas Armadas, realizaron labores intensas de remoción de escombros, limpieza y rehabilitación provisional de tramos carreteros, permitiendo reanudar el paso hacia la Sierra Otomí-Tepehua.

“Esta acción refleja el compromiso y la solidaridad de las instituciones que hoy trabajan hombro a hombro con la gente. La prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de las y los hidalguenses, así como garantizar que la ayuda llegue a cada rincón del estado”, expresó el gobernador Menchaca.

El titular del Ejecutivo estatal reiteró su agradecimiento al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional por su apoyo permanente en las tareas de auxilio y reconstrucción, así como a las autoridades municipales que se han sumado al esfuerzo colectivo para superar esta contingencia.

Asimismo, el Gobierno de Hidalgo informó que continuarán las labores de supervisión y rehabilitación en los tramos carreteros que permanecen con afectaciones, priorizando el restablecimiento de la conectividad en las zonas rurales y de difícil acceso.