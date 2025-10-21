Gobierno de Edomex autoriza construcción de 31 mil condominios

Conéctate con nosotros

CONSTRUCCIÓN

Con el objetivo de abatir el rezago habitacional, el gobierno del Estado de México ha otorgado 31 mil autorizaciones para la construcción de condominios y conjuntos urbanos, informó Carlos Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui).

En reunión con empresarios agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) sección Valle de México, les comunicó que actualmente hay simplificación administrativa, agilización de permisos, revisión normativa y la coordinación interinstitucional.

Lo que permitirá que las familias mexiquenses accedan a viviendas bien ubicados y con servicios urbanos adecuados.

La secretaría de desarrollo urbano se ha reunido con los alcaldes de los valles de Toluca y de México, para revisar que predios se puede ocupar y cumplir con el objetivo de construir las 71 mil viviendas en la entidad.

Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Canadevi Valle de México, destacó la importancia del Edomex para el sector construcción e inmobiliario y acompañará a

Con más de 1 millón 88 mil derechohabientes el Infonavit, la entidad se consolida como la segunda con mayor potencial crediticio del país, lo que representa una gran oportunidad para el desarrollo habitacional y el bienestar de miles de familias.

Expuso que desde Canadevi “reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con las autoridades estatales para fortalecer la planeación urbana y garantizar el acceso a una vivienda digna para las y los mexiquenses”.

