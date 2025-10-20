Fibra MTY logra certificación LEED Silver en edificio Danfoss

Fibra MTY (BMV: FMTY14), primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, anunció que el edificio construido para Danfoss en Apodaca, Nuevo León, obtuvo la certificación LEED BD+C: Core and Shell nivel Silver, otorgada por el Green Business Certification Inc. (GBCI). Este reconocimiento internacional consolida al proyecto como un referente de eficiencia energética y responsabilidad ambiental dentro del sector industrial mexicano.

Con 18,271 metros cuadrados rentables, el inmueble albergará operaciones de manufactura de componentes sensores y compresores para sistemas de aire acondicionado. Su diseño responde a un enfoque integral de sustentabilidad y desempeño ambiental, cumpliendo con los estándares más exigentes de la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), desarrollada por el U.S. Green Building Council (USGBC).

El proyecto alcanzó la certificación LEED Silver con 53 puntos distribuidos en ocho categorías de evaluación, destacando en eficiencia energética, ahorro de agua, calidad ambiental interior, gestión de residuos y ubicación sostenible. Entre sus principales logros se encuentran:

Reducción del 19.3% en consumo energético , gracias al uso de materiales de alto desempeño térmico y al aprovechamiento de la luz natural mediante domos Solatube y ventanales estratégicamente ubicados.

, gracias al uso de materiales de alto desempeño térmico y al aprovechamiento de la luz natural mediante domos Solatube y ventanales estratégicamente ubicados. Ahorro del 55.6% en consumo de agua potable , mediante muebles sanitarios de bajo flujo y sistemas de ahorro hídrico.

, mediante muebles sanitarios de bajo flujo y sistemas de ahorro hídrico. Reciclaje o reutilización del 62.8% de los residuos de construcción , evitando su envío a rellenos sanitarios.

, evitando su envío a rellenos sanitarios. Ubicación en zona de alta prioridad LEED, con acceso a transporte público y servicios básicos, favoreciendo la movilidad sostenible y la revitalización urbana.

“Esta certificación representa mucho más que un reconocimiento técnico; refleja la convicción de Fibra MTY por construir un portafolio industrial que combine rentabilidad, innovación y responsabilidad ambiental. Creemos que la sustentabilidad no es una tendencia, sino una condición indispensable para generar valor a largo plazo”, destacó Jorge Ávalos Carpinteyro, director general de Fibra MTY.

El logro refuerza la estrategia de Fibra MTY de consolidar un portafolio competitivo, rentable y sustentable, alineado con las mejores prácticas internacionales de inversión responsable. Además, la certificación LEED Silver posiciona a la empresa como uno de los líderes en inversión y desarrollo inmobiliario sustentable en México, en un contexto donde las estrategias de descarbonización y eficiencia energética son cada vez más valoradas por inversionistas institucionales y corporativos a nivel global.

Con este hito, Fibra MTY reafirma su compromiso con la sustentabilidad, la innovación y la creación de valor compartido, impulsando el desarrollo responsable del sector inmobiliario industrial en el país.