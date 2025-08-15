Ecatepec: rehabilitación de parques y deportivos beneficiará a más de 14 mil habitantes

El Gobierno de México y del Estado de México iniciarán la rehabilitación del Parque Estrella de Oriente y del Deportivo Citlaltépetl en Ecatepec, dos espacios emblemáticos que beneficiarán a más de 14 mil habitantes con una inversión federal de 10 millones de pesos.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México, destacó la importancia de estas obras dentro del Plan Integral de la Zona Oriente, que busca mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de la población mediante la colaboración de la comunidad y los Comités de Obras Comunitarias. Durante el evento, los vecinos recibieron un reconocimiento por su participación y compromiso.

El Programa de Mejoramiento Urbano en la zona contempla 20 obras comunitarias con una inversión de 96 millones de pesos, mientras que el Programa de Obra Pública estatal destinará cerca de 1,500 millones de pesos a la rehabilitación de parques, deportivos, espacios culturales, plazas y mercados públicos en toda la entidad.

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, agradeció al Gobierno de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su apoyo en la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México y anunció la próxima realización de consultas ciudadanas para garantizar que las mejoras respondan a las necesidades reales de la población.

Al evento asistieron, entre otros, Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), y Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec.