Cuando las mujeres trabajan juntas son imparables: MULIV

Mujeres Lideres por la Vivienda y el sector Inmobiliario (MULIV) celebró su tercera Cumbre donde reunió a mujeres que inciden en el sector y están al frente de sus empresas, organizaciones o asociaciones.

El sector inmobiliario representa 16 puntos del PIB y está vinculado a 48 ramas económicas, de ahí que el objetivo es reunir autoridades y lideres del sector para dialogar acerca de los retos del sector inmobiliario con una visión de mayor bienestar para todas las mexicanas, señaló la directora Marisol Becerra.

Señaló que son una comunidad de más de 60 mujeres que representan a todo el ecosistema de sector construcción e inmobiliario y que van desde arquitectas consultoras, valuadoras, periodistas quienes desde sus posiciones impulsan la profesionalización de las mujeres y las animan a ocupar espacios de decisión.

“Hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando con aliados y sin fronteras, cuando las mujeres trabajamos juntas somos imparables”, afirmó la presidenta de MULIV.

En tanto, Mariel Zúñiga fundadora de MULIV y directora de Grupo En Concreto expuso que MULIV es un espacio que sirve para saber cómo rebasar la egoteca y sumar conocimiento objetivos y luchas y mas en estos tiempo donde se requiere ir hombro con hombro a sumar una meta para saber dirigir esfuerzos.

En su mensaje de bienvenida y apertura, la periodista hizo un recuento de cómo empezó a tocar puertas y a asociarse con mujeres que también tenían esa inquietud de trabajar en impulsar a las mujeres del sector para sobre salir en un medio dominado por hombres, tanto que ahora están a un paso de cumplir en 2026 su décimo aniversario.