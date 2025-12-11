Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 1 hora

en

Magia de El Cascanueces llega a León con la Villa Navideña 2025

La magia decembrina llegó oficialmente a León con la inauguración de la Villa Navideña 2025, un recorrido inmersivo inspirado en el universo fantástico de El Cascanueces que busca llenar de ilusión, sonrisas y convivencia familiar a miles de visitantes durante la temporada.

La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, encabezó el recorrido inaugural junto con su comitiva, regidores y miembros del gabinete, e invitó a las familias leonesas a disfrutar de las atracciones gratuitas que estarán disponibles en el Parque Ecológico de la Feria de León hasta el 27 de diciembre.

“Estamos muy alegres de que este mes de diciembre empezamos a vivir la Navidad, estamos ya aquí arrancando la Villa Navideña”, señaló la alcaldesa.

Una Villa Navideña para todas las edades

El acceso será gratuito mediante boletos de control entregados en taquilla, con el fin de garantizar una visita ordenada y segura. La Villa está diseñada como un recorrido temático dividido en tres grandes reinos:

• Reino de los Juguetes

Ambientes coloridos y personajes clásicos navideños que recrean la imaginación y la fantasía del Cascanueces.

• Reino de la Nieve

Un espacio inmersivo decorado con efectos invernales, donde destaca una pista de hielo totalmente gratuita, la primera en su tipo en este evento, además de una rampa de nieve pensada especialmente para niñas, niños y adolescentes.

• Reino de los Dulces

Un área dedicada a actividades creativas, donde los más pequeños podrán participar en talleres para elaborar piñatitas, decorar galletas, construir pequeños árboles reciclados o pintar un nacimiento en MDF.

Más de 70 espectáculos para disfrutar

La Villa contará con una cartelera artística integrada por:

  • 24 espectáculos en el escenario principal, incluyendo obras de teatro, ballet contemporáneo, villancicos y presentaciones con personajes.
  • 54 shows itinerantes, distribuidos a lo largo del recorrido para acompañar a las familias en su visita.

Horarios y acceso

  • Lunes a jueves: 17:00 a 22:00 horas
  • Viernes a domingo: 17:00 a 23:00 horas
  • Entrega de boletos: hasta una hora antes del cierre
  • Último acceso: 30 minutos antes del cierre

La Villa Navideña 2025 reafirma el compromiso de León por ofrecer espacios de convivencia seguros y de gran calidad, donde las familias puedan celebrar las tradiciones decembrinas en un entorno lleno de luz, creatividad y espíritu festivo.

