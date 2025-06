Peso mexicano resiste tensiones y se mantiene firme

Peso seguirá operando dentro de un ambiente de cotizaciones tranquilas, por debajo de los 19.50 pesos por dólar

El entorno global se vuelve cada vez más complicado sobre todo ahora con la guerra que sostienen entre Israel e Irán, además de la participación de Estados Unidos ahora que hizo la estallar algunos misiles en las plantan nucleares iraníes, con todo este el peso mexicano mantiene relativa tranquilidad al operar por debajo de los 19.25 pesos por dólar.

El tipo de cambio peso-dólar tratará de mantener operaciones estables en las operaciones de esta semana, con el pronóstico de mantener sus cotizaciones en un rango de operación que fluctuaría entre 18.95 pesos como nivel mínimo y 19.50 pesos por billete verde como operación máxima.

La perspectiva antes mencionada se derivaría en parte a que los participantes del mercado están comprando la idea de que previsiblemente el conflicto bélico que sostienen entre Israel e Irán sería solamente regional, es decir, no sería contaminada a otras regiones del continente asiático.

El riesgo de nueva escalada en la guerra no ha desaparecido, por lo que, no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad cambiaria y presiones al alza para el tipo de cambio peso-dólar, aunque previsiblemente no superaría las cotizaciones del 19.50 pesos por dólar.

El ministro de exterior de Irán señaló el viernes que la capacidad de defensa de su país no es negociable. Por su parte, el ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, señaló también el viernes, que su país actuará en contra de cualquier instalación nuclear en Irán, incluso si Estados Unidos no interviene a su favor.

Además, el viernes pasado, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon comentó que no se detendrán hasta que quede desmantelada la amenaza nuclear de Irán.

Por otro lado, el Banco de México (Banxico) anunciará su política monetaria el próximo 26 de junio, donde existe el pronóstico de que el banco central mexicano tome la decisión de bajar su tasa de interés de equilibrio en 50 puntos base para llevarlas a un nivel de 8.0%.

El ajuste a la baja de la tasa de referencia del Banxico se explicaría en parte por las perspectivas de menores presiones inflacionarias para los siguientes meses, no obstante, el nivel de inflación a tasa anual presentado en la primera quincena de junio al registrar una cifra de alrededor de 4.42%.

Es importante mencionar que no todas las noticias fueron negativas para México. A pesar de que se canceló la reunión entre el presidenta de México, Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el vicepresidente de Estados Unidos, Christopher Landau, dio a conocer que habrá mayor cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, diciendo que ambos gobiernos están dispuestos a trabajar de la mano contra el crimen organizado.

Landau también dijo que hay interés en que “cuatro o cinco” secretarios de Estados Unidos visiten a México próximamente, para firmar acuerdos sobre temas de seguridad. Con relación Sheinbaum comentó que durante la llamada que sostuvo con el presidente Trump, posterior al G-7, le propuso avanzar hacia un acuerdo general entre México y Estados Unidos considerando tres ejes: seguridad, migración y comercio, independiente del T-MEC.

En conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell resaltó que los efectos de los aranceles en la economía todavía no se han visto reflejados. Según Powell, la Fed prevé que los aranceles tengan un impacto en los precios, destacando que todos pagan los aranceles, tanto importadores como exportadores y consumidores.

El presidente del Fed, agregó que los aranceles actuales son más altos a lo previsto, por lo que, la decisión de hacer una pausa en la tasa de interés (no bajar la tasa de interés) se debe a la expectativa del impacto que tendrán los aranceles en la inflación tanto en Estados Unidos como a nivel global. El rebote reciente del dólar estadounidense respalda la tesis de un debilitamiento coyuntural que no obedece a cambios estructurales en la función de la moneda, sino más bien obedece a la tensión existente a la crisis del Medio Oriente.