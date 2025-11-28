New Era Eyewear: lentes genderless con diseño urbano

New Era, la marca que convirtió la gorra en un ícono global, dio un paso decisivo en su evolución como referente de moda al presentar su nueva colección de New Era Eyewear. Diseñada como el complemento natural de la gorra, esta línea amplía la esencia de la marca y proyecta una actitud coherente con su identidad: auténtica, urbana y con carácter.

Más que un accesorio, cada par de lentes funciona como una extensión del estilo que New Era ha construido por décadas. Su propuesta se convierte en un nuevo símbolo para quienes entienden que el outfit comienza desde la cabeza.

Diseño, autenticidad y visión urbana

New Era Eyewear representa la llegada de la marca a un nuevo territorio dentro de la moda. Esta colección genderless combina diseño y personalidad en piezas capaces de transformar cualquier look, reafirmando el compromiso de New Era con la innovación y la búsqueda de nuevos códigos estéticos.

Cada modelo está fabricado con acetato italiano premium, equipado con protección UV categoría 2 o 3, y acabados que rinden homenaje al legado gráfico de la marca:

Varillas onduladas que evocan el delineado del flag logo .

. Grabados internos y detalles metálicos en alto relieve.

El sello distintivo: Handmade to Fit Your Style.

La colección presenta seis modelos en distintas combinaciones de color, pensados para adaptarse a diversos estilos, personalidades y tipos de rostro. Cada diseño encuentra inspiración en ciudades icónicas del mundo, celebrando la diversidad del estilo urbano contemporáneo.

Los modelos: seis formas de mirar con actitud

Buenos Aires

Estilo contemporáneo con líneas limpias y un toque distintivo. Disponible en armazón negro con lente café-amarillo degradado y en versión tortoise con lente verde G15.

Camden

De esencia retro y líneas rectas, reinterpreta lo clásico con un giro moderno. Disponible en negro con lente café-amarillo degradado o cristal light brown con lente marrón degradado.

Lagos

Una propuesta fresca y dinámica que combina armazón azul sólido con lente rosa-amarillo degradado.

Soho

Vanguardista y sofisticado, con estructura facetada y puente grabado con el logo New Era. Disponible en negro o tortoise con lente verde G15.

Kyoto

De silueta envolvente y estética minimalista, ofrece comodidad, ligereza y un aire futurista. Disponible en negro, cristal gris o marrón claro con lentes degradadas.

Condesa

Moderna y angular, equilibra lo atrevido y lo refinado. Disponible en negro con lente café-amarillo degradado o cristal light brown con lente marrón degradado.

Un nuevo lenguaje visual para la marca

Con New Era Eyewear, la marca reafirma su liderazgo en el mundo de la moda y amplía su identidad hacia una nueva categoría que celebra la individualidad. Cada modelo captura la esencia de “mirar distinto”: con estilo, con detalle y con autenticidad, valores que han definido a New Era por generaciones.

La colección estará disponible en tiendas seleccionadas New Era y en neweracap.com, invitando a los consumidores a explorar una nueva manera de expresar su estilo personal.