Mundial 2026: claves para que los hoteles ofrezcan la mejor experiencia al huésped

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, los más de 4.5 millones de huéspedes provenientes de 216 países no serán simples espectadores: serán los verdaderos jugadores estrella. Para el sector hotelero, brindarles la experiencia perfecta significará entregarles la “Copa” de una estancia inolvidable.

La afición es pasión, y para personas como Marco —un arquitecto que ha ahorrado durante cuatro años para vivir el Mundial— la experiencia va mucho más allá de la cancha. Su viaje soñado no solo consiste en apoyar a su selección; es una oportunidad para sumergirse por completo en la fiesta global del fútbol.

A siete meses del inicio del torneo, para Marco uno de los partidos más decisivos se jugará en el hotel que elija. En su alineación ganadora destacan tres elementos clave: seguridad, conectividad y sustentabilidad.

El primer tiempo inicia en el lobby: la seguridad hecha eficiencia

Marco, como el 73% de los viajeros, espera que su estancia comience al cruzar el lobby. Su ideal es simple: llegar directamente a su habitación utilizando la llave digital desde su dispositivo móvil, sin filas ni procesos prolongados de check-in.

Cuando recibe en su smartphone la notificación de que su habitación está lista y su llave digital activada, siente un triunfo anticipado. Esa pequeña acción se convierte en un gesto de eficiencia y seguridad: Mobile Access de Vingcard transforma cada teléfono en una extensión de la privacidad del huésped, sin tarjetas físicas que perder ni códigos que recordar.

La tranquilidad de saber que su espacio está protegido por una tecnología discreta y robusta hace que Marco se sienta resguardado como por un arquero de élite.

El segundo tiempo: confort y sustentabilidad inteligente

Al abrir la puerta de su habitación, Marco experimenta otro momento decisivo. Una iluminación suave le da la bienvenida y una temperatura ideal lo envuelve sin necesidad de tocar un solo botón. La habitación ha sido preparada previniendo su llegada.

Se trata de gestión energética inteligente, una funcionalidad buscada por el 86% de los viajeros y diseñada para ofrecer confort mientras optimiza el consumo. Además de reducir el uso de energía, este gesto genera una sensación de hospitalidad genuina: el huésped no llega a un espacio inerte, sino a uno que le recibe de manera anticipada y personalizada.

El match point: conexión que define la experiencia

Con seguridad y confort garantizados, Marco pasa al momento clave: confirmar que la conectividad del hotel esté a la altura. Necesita avisar que ha llegado bien, compartir fotos y encontrar el análisis previo a los partidos.

Al acceder a la red del hotel, descubre que es rápida, segura y estable, y que solo requiere autenticarse una vez, sin contraseñas complejas. Para Marco, esto es el tiro de esquina que termina en gol.

Detrás de esta experiencia se encuentra una infraestructura robusta de banda ancha virtual que soporta a miles de huéspedes simultáneos, cada uno con múltiples dispositivos, permitiendo que cada megabyte fluya sin interferencias.

Para él, esto significa disfrutar contenido en alta definición sin interrupciones y sumergirse por completo en el espíritu del torneo, sintiendo que el hotel le ha dado la asistencia decisiva.

El verdadero campeonato se juega en cada detalle

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, la estancia de millones de fanáticos no dependerá únicamente de los partidos o los goles. La conectividad sin fricciones, la seguridad del acceso móvil y la sustentabilidad inteligente serán factores decisivos para crear recuerdos memorables.

Los hoteles y alojamientos vacacionales entienden que el campeonato más importante se gana en cada detalle de la experiencia. Al integrar soluciones tecnológicas, no solo reciben aficionados: los honran como verdaderos cracks del campo, asegurándose de que se lleven a casa la copa más valiosa: una estancia perfecta.