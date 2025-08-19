FinCEN aplaza medidas aplicadas a CIBanco, Intercam y Vector

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió las fechas de vigencia hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben cierta transmisión de fondos que involucran a CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).

Es de recordar que el 25 de junio de 2025, el FinCEN aplicó las órdenes debidas principalmente a preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, por lo que prohibió cierta transmisión de fondos que involucran a las tres instituciones financieras con sede en México

«El Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para salvaguardar nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”.

«Esta estrecha asociación juega un papel fundamental en los esfuerzos integrales del Tesoro para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso criminal y apuntar al financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes».», dijo el subdirector de FinCEN, Jimmy Kirby.

Agrega que esta prórroga refleja las medidas continúas adoptadas por el Gobierno de México para abordar de manera significativa las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, para incluir el mantenimiento de la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención de las finanzas ilícitas.

El Tesoro continuará coordinando estrechamente con el Gobierno de México sobre estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias con respecto a la implementación de las órdenes. https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-extends-effective-dates-orders-issued-under-new-authority-counter-0