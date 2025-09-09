En 2028, 80% de las apps empresariales usarán IA: expertos en F5 Solution Day CDMX 2025

En el marco del F5 Solution Day CDMX 2025, expertos en ciberseguridad señalaron que hacia el año 2028 el 80% de las aplicaciones empresariales utilizarán Inteligencia Artificial (IA), lo que plantea importantes desafíos de seguridad, orquestación y rendimiento en la gestión de entornos digitales híbridos y multicloud.

El evento, organizado por F5, líder global en la entrega y seguridad de aplicaciones y APIs, reunió a más de 150 especialistas con el objetivo de impulsar la innovación, la resiliencia y la seguridad en la era de la IA.

Durante su participación, Roberto Ricossa, vicepresidente de Ventas de F5 LATAM, explicó que actualmente el 95% de las organizaciones gestionan sus aplicaciones bajo esquemas híbridos, lo que exige plataformas flexibles y robustas. En este contexto, presentó la Application Delivery and Security Platform (ADSP), solución que integra en un solo entorno la seguridad, disponibilidad y orquestación inteligente de aplicaciones, APIs y cargas de trabajo intensivas.

La plataforma F5 ADSP está basada en cuatro pilares: Implementación, Desarrollo, Seguridad y Operaciones Integradas (XOps), y busca simplificar la gestión de entornos híbridos y multicloud, además de incorporar capacidades de IA para reforzar la seguridad.

🔥 ADC 3.0 y la “Bola de Fuego”

Otro de los anuncios destacados fue la presentación de ADC 3.0, evolución de los Controladores de Entrega de Aplicaciones. De acuerdo con Vinicius Miranda, Solutions Engineer de F5, esta nueva versión responde a la llamada “Bola de Fuego”, es decir, la creciente complejidad tecnológica y de seguridad que generan las infraestructuras híbridas y el uso masivo de IA.

Por su parte, Andrew Oteiza, Solutions Engineer de F5, advirtió que 70% del tráfico actual ocurre entre aplicaciones, lo que expone datos, APIs y Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) a riesgos crecientes. Señaló que las brechas en APIs aumentaron 115% desde 2024, reforzando la necesidad de seguridad avanzada.

En la misma línea, Iván Ramos, Solutions Engineer de F5, destacó que la IA es “la más moderna de las aplicaciones modernas, pero también la más compleja”, mientras que aclaró que no se trata de un reemplazo para el ser humano, sino de una herramienta que exige responsabilidad en su desarrollo y aplicación.

📍 Roadshow regional

El F5 Solution Day 2025 CDMX incluyó demostraciones de innovación y talleres para ayudar a las organizaciones a aprovechar el potencial de la IA en sus operaciones. El evento evolucionará a un roadshow por México y Latinoamérica, cuya próxima parada será en Monterrey el 22 de octubre.