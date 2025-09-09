CDMX lanza “México por el Clima: Semana de Acción” rumbo a la COP30 en Brasil

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), anunció la primera edición de “México por el Clima: Semana de Acción”, un encuentro multisectorial que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en el Bosque de Chapultepec, previo a la COP30 que tendrá lugar en Brasil en 2026.

Con la participación de más de 5,000 asistentes directos, 15,000 indirectos y más de 100 actores nacionales e internacionales, entre ellos gobierno, academia, colectivos, organizaciones civiles, empresas y organismos multilaterales, el evento busca consolidar a México como un actor clave en la agenda climática global.

“Este evento debe representar un hito que permita generar un impulso innovador y de compromiso ante el clima. Queremos que sea un gran encuentro mundial por el clima”, afirmó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, durante la conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Por su parte, Érica Valencia Torres, coordinadora ejecutiva de México por el Clima, subrayó el carácter internacional de la iniciativa: “Logramos que México pueda ser un líder, un epicentro a la vanguardia de la acción climática, que ponga muy en alto a nuestros ecosistemas y a las comunidades atrás de ellos”.

El programa se organizará bajo tres ejes temáticos: Innovación Catalítica (soluciones transformadoras), Despertar Planetario (conciencia colectiva) y Ecosistemas Resilientes (adaptación local). Incluirá foros, paneles, experiencias interactivas, actividades culturales y gastronómicas, además de plataformas de colaboración entre juventudes, pueblos originarios, empresas y sociedad civil.

Entre los aliados confirmados se encuentran organizaciones como Pronatura México, Huerto Roma Verde, IMJUS, COMPEPESCA, así como empresas como CEMEX, Heineken, L’Oréal, Bimbo, AXA y Banorte, este último como banco mexicano sostenible patrocinador. La iniciativa se organiza en colaboración con Climate Group, Climate Week Latam y Naciones Unidas en México.

“México por el Clima” busca no sólo sensibilizar, sino también impulsar compromisos tangibles en financiamiento, políticas públicas y proyectos climáticos, que puedan replicarse en América Latina y servir como antesala hacia la COP30 de Belém, Brasil.

Más información sobre el programa y registro de actividades en: www.mexicoporelclima.com