Consorcio respalda medición de pobreza 2024 del INEGI y propone colaboración técnica

Publicado

Hace 6 horas

en

El Consorcio por la Medición y la Evidencia, conformado por centros de pensamiento, entidades académicas y organizaciones civiles, reconoció el profesionalismo y capacidad técnica del INEGI en la publicación de la Medición de Pobreza 2024. Además, celebró el compromiso del instituto por mantener y difundir el acervo histórico generado por el extinto Coneval.

El Consorcio resaltó avances importantes en indicadores de pobreza, ingresos laborales y carencias, aunque advirtió que aún existen pendientes en la comparabilidad de ciertos indicadores, especialmente relacionados con el acceso a la salud y al agua en la vivienda.

Entre sus propuestas, el Consorcio destacó:

  • Mantener y ampliar la colaboración con el INEGI para garantizar mediciones transparentes y comparables.
  • Crear mecanismos de diálogo técnico que fortalezcan la evaluación de políticas sociales y la comparabilidad histórica de los indicadores.
  • Revisar cambios metodológicos en el gasto, acceso a servicios de salud y agua, asegurando explicaciones claras sobre ajustes y comparaciones históricas.
  • Recuperar y generar fuentes de información que permitan evaluar el bienestar integral de la población.

El Consorcio enfatizó que una política social eficaz debe basarse en diagnósticos confiables y reiteró su disposición a colaborar en instancias técnicas y metodológicas que promueva el INEGI para fortalecer la transparencia y la calidad de la información pública.

