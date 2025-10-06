FINANZAS
Posicionamiento de Citi ante oferta de Grupo México
Citi indicó su postura ante la oferta vinculante de Grupo México, hasta por el 100 por ciento de Grupo Financiero Banamex, que éste último hizo pública en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 3 de octubre de 2025.
«Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado”.
“Hasta ahora, no hemos recibido una oferta. Si Grupo México presenta una oferta, por supuesto, la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta».