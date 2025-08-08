ICC advierte por incertidumbre comercial tras nuevos aranceles de EE.UU.

París, 7 de agosto de 2025

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación ante la entrada en vigor del nuevo régimen arancelario en Estados Unidos, al considerar que genera incertidumbre operativa y complejidad administrativa para las empresas exportadoras, especialmente las pequeñas y medianas.

En un comunicado oficial, el secretario general de la ICC, John W.H. Denton AO, señaló que más allá de las tasas efectivas, lo que inquieta al sector privado es la falta de claridad en la aplicación de las disposiciones clave y la dificultad para anticipar los efectos de la medida.

“El nuevo régimen implica un incremento sustancial en la complejidad burocrática para cualquier empresa que busque exportar al mercado estadounidense”, indicó Denton. Agregó que incluso las grandes corporaciones con avanzados sistemas de cumplimiento enfrentan obstáculos para determinar qué aranceles se aplicarán, debido a la red de medidas y disposiciones aún no aclaradas.

La ICC hizo un llamado a la administración estadounidense para que proporcione lineamientos claros y oportunos sobre la implementación de los aranceles, a fin de evitar que las pequeñas y medianas empresas sufran un impacto desproporcionado debido a la creciente carga regulatoria.

Pese a la medida, la organización descartó que se trate de una guerra comercial a gran escala. Destacó que la mayoría de los gobiernos ha actuado con moderación y que el comercio internacional sigue rigiéndose mayoritariamente por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Asimismo, la ICC subrayó que persisten señales positivas en diversas regiones del mundo, como reducciones arancelarias unilaterales y nuevos acuerdos bilaterales y regionales, lo que abre la puerta para revitalizar el sistema multilateral de comercio.

“El reto ahora es convertir ese impulso positivo en un esfuerzo serio y colectivo por revitalizar el sistema multilateral de comercio”, concluyó Denton.