Desmitificando mitos de inversionistas jóvenes

Vanguard, segunda administradora de activos del mundo, señala en el artículo “Desmitificando tres mitos sobre los inversionistas jóvenes”,que lejos de ser impulsivos, temerarios o desinteresados por el retiro, Millennials y Gen Z están construyendo portafolios más responsables y estructurados, de lo que se piensa.

Ello porque estas generaciones están invirtiendo de forma más diversificada, automatizada y estructurada, que nunca, aprovechando herramientas como fondos de fecha objetivo y contribuciones automáticas, invierten menos, operan menos, y están mejor posicionados a futuro.

¿Cuáles son los mitos que desmiente el análisis?

Mito 1: Los inversionistas jóvenes son demasiado confiados.

Aunque suelen recibir atención por operaciones agresivas o especulación con “meme stocks”, la mayoría no cree que puede vencer al mercado y prefiere estrategias de largo plazo. Casi la mitad ni siquiera se identifica como “inversionista”, lo que sugiere que la falta de confianza es más común que el exceso de ella.

Mito 2: Los jóvenes aman el riesgo en su portafolio.

La realidad es que muchos evitan asumir riesgos altos y, de hecho, mantienen un porcentaje demasiado alto de su cartera de inversión en efectivo por omisión o desconocimiento. El problema no es la osadía, sino el desperdicio del potencial de largo plazo por no estar completamente invertidos.

Mito 3: Los jóvenes están “ahorrando a medias” para el retiro.

Las cifras dicen lo contrario: hoy tienen más cuenta, ahorran un mayor porcentaje de sus ingresos y han pasado de ser gastadores netos a ahorradores netos. El “soft saving” ya no es la norma; el “revenge saving” llegó para quedarse.