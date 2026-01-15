¿Se puede confiar en la banca 100 % digital?

En un entorno donde cada vez más personas administran su dinero desde el celular, la banca 100 % digital se ha consolidado como una alternativa real al sistema financiero tradicional. Sin embargo, aún persisten dudas relacionadas con su seguridad, accesibilidad y confiabilidad: ¿es posible confiar en un banco sin sucursales físicas?, ¿se pueden crear productos financieros digitales sólidos desde cero?

En este contexto, AurumCore impulsa la bancarización en México mediante tecnología segura y accesible, enfocada en facilitar la creación de productos financieros digitales centrados en el usuario y en la confianza a largo plazo.

Para una plataforma especializada en habilitar y acelerar servicios financieros digitales, la confianza no se limita al uso de tecnología avanzada, sino que se construye con propósito, estructura y responsabilidad.

“Lo que hacemos no es solo facilitar tecnología, sino sentar las bases para que nuevos actores construyan negocios financieros sólidos desde el primer día”, señaló Ernesto García, CEO de AurumCore. “Acompañamos a las instituciones para convertir ideas en productos reales, útiles y responsables, proporcionando infraestructura tecnológica que les permita destinar recursos a compliance, seguridad y atención al usuario”.

Mitos y realidades de la banca digital

A pesar de su crecimiento, la banca digital continúa enfrentando percepciones erróneas. Algunas de las más comunes son:

Mito: La banca digital es fría e impersonal.

Realidad: El desarrollo de productos centrados en el usuario ha permitido crear plataformas que se adaptan a la vida financiera de cada persona. La personalización ha sustituido a la atención tradicional sin perder el enfoque humano.

Mito: Solo unos pocos pueden acceder a la banca digital.

Realidad: La digitalización ha abierto la puerta a comunidades históricamente excluidas del sistema financiero. Hoy, una aplicación puede ofrecer servicios donde antes no existía presencia bancaria.

Inclusión financiera y desarrollo con propósito

El crecimiento de las fintech no responde únicamente a la innovación tecnológica, sino a una necesidad real: ofrecer productos financieros accesibles, transparentes y cercanos a las personas.

Plataformas como AurumCore contribuyen a este avance al facilitar herramientas que permiten desarrollar soluciones orientadas a la inclusión financiera de manera sostenible. “Diseñar productos digitales centrados en el usuario reduce fricciones y mejora la toma de decisiones financieras. Facilitar procesos digitales impulsa la educación financiera, la empatía y un desarrollo más consciente del ecosistema”, destacó Ernesto García.

Confiar en la banca 100 % digital se sustenta en la experiencia del usuario, la seguridad, la transparencia y una visión de largo plazo. En México, el 70 % de los jóvenes entre 18 y 29 años ya utiliza aplicaciones móviles para realizar operaciones financieras básicas, y más del 50 % de las personas con cuentas bancarias gestionan sus finanzas desde el celular, de acuerdo con datos de la ENIF y la CONDUSEF.

Además, uno de cada diez jóvenes ha abierto cuentas o solicitado créditos directamente desde una app, lo que refleja no solo la transformación del sector financiero, sino también la necesidad de plataformas sólidas que garanticen seguridad, funcionalidad y accesibilidad para una generación digital por naturaleza.

“La confianza no se decreta; se construye todos los días con tecnología transparente, procesos sólidos y empatía hacia el usuario. El futuro de la banca no es 100 % digital, es 100 % humana y accesible gracias a lo digital”, concluyó Ernesto García.

La verdadera transformación ocurre cuando la banca digital entiende las necesidades reales de las personas y las traduce en experiencias simples, confiables y transparentes. En este proceso, la tecnología es un medio, no el objetivo final. Herramientas como AurumCore permiten escalar, personalizar y democratizar el acceso financiero, siempre al servicio del cliente y de una necesidad específica.