Unen esfuerzos la banca y ConMéxico para promover los medios de pago electrónicos e impulsar la inclusión financiera

Con el objetivo de promover el uso de herramientas digitales y medios de pago electrónicos entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), así como fortalecer la inclusión financiera y la digitalización del canal tradicional, la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) firmaron un convenio de colaboración que refrenda el compromiso de la banca y el sector privado con el crecimiento económico del país.

El acuerdo busca fortalecer el diálogo y la coordinación entre las instituciones financieras y las empresas que integran ConMéxico para identificar oportunidades de colaboración, mejorar la administración de recursos y asegurar que los pagos a clientes y proveedores se realicen de manera más eficiente, segura y accesible.

Durante la ceremonia de firma, Emilio Romano, presidente de la ABM, destacó la importancia de la colaboración intersectorial para ampliar las oportunidades económicas.

“La inclusión financiera no es un objetivo solo del sector bancario, es una condición necesaria para que más familias y empresas tengan acceso a mayores oportunidades y para que un mayor número de negocios puedan vender, crecer y generar empleo”, afirmó.

El convenio permitirá impulsar procesos de capacitación y difusión de los beneficios de la digitalización financiera dirigidos a consumidores, productores y comerciantes; además, contribuirá al fortalecimiento de la competitividad de miles de negocios que integran el tejido económico y social del país.

Romano subrayó que la alianza abre la puerta a compartir información, experiencias y buenas prácticas para identificar soluciones que incrementen el acceso y uso de productos financieros en todos los niveles de la economía.

“La colaboración entre sectores es indispensable para que México crezca con equidad y sostenibilidad”, añadió.

Por su parte, Claudia Jáñez, presidenta ejecutiva de ConMéxico, señaló que impulsar la digitalización del canal tradicional es fundamental para mejorar la competitividad del sector.

“Este convenio nos permitirá promover el uso de medios de pago digitales en miles de puntos de venta, capacitar y sensibilizar a comercios y distribuidores, y difundir herramientas financieras que faciliten su operación diaria”, sostuvo.

Como parte del acuerdo, se conformarán mesas de trabajo, foros, talleres y seminarios enfocados en el uso de medios de pago digitales y en educación financiera. ConMéxico agrupa a empresas que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas —alimentos, bebidas, cuidado del hogar y bienestar— donde la digitalización puede generar beneficios reales y transformar la actividad comercial.