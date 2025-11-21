Se estima menor paridad peso dólar para fin de 2025

En la Encuesta de Expectativas Citi México, las expectativas para el peso continúan disminuyendo, porque el consenso ahora proyecta 18.75 pesos por dólar para el cierre de 2025 desde 18.80 en la última encuesta, y la mediana de las expectativas para el cierre de 2026 ahora se ubica en 19.31 desde 19.50 en la última encuesta.

Para la inflación de la 1a quincena de noviembre, el consenso proyecta una inflación general y subyacente de 0.40 por ciento y 0.05 por ciento, respectivamente; mientras que,para el mes completo de noviembre, los analistas esperan una inflación general de 0.50 por ciento meses a mes (MoM), o 3.63 por ciento anual (YoY), superior a la tasa de octubre de 3.57 por ciento y ligeramente inferior al 0.53 por ciento de hace quince días.

La inflación subyacente se estima ahora en 0.12 por ciento MoM en noviembre, o 4.36 por ciento YoY, superior a la cifra del mes anterior de 4.28 por ciento anual e inferior a la encuesta anterior de 0.15 por ciento MoM.

Asimismo, la mediana de la proyección de inflación general para el cierre de 2025 disminuyó a 3.77 por ciento desde 3.80 por ciento en la encuesta anterior, mientras que para el componente subyacente ahora se proyecta en 4.23 por ciento desde 4.20 por ciento hace quince días. Para el cierre de 2026, la mediana de la expectativa general aumentó a 3.91 por ciento desde 3.90 por ciento, mientras que la mediana de la estimación de la inflación subyacente ahora se ubica en 3.83 por ciento desde 3.80 por ciento, ambas en comparación con la encuesta anterior.

La mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2027–2031 se mantuvo sin cambios en comparación con la encuesta anterior en 3.70 por ciento

El consenso espera un recorte de 25 puntos base (pb) a la tasa en la reunión de Banxico de diciembre. La mediana de los pronósticos para la tasa de política monetaria para el cierre de 2025 se mantiene en 7.00 por ciento como en la encuesta anterior. Solo dos participantes la esperan en 7.25 por ciento.

Para el cierre de 2026, la mediana de las expectativas para la tasa de política monetaria se mantuvo en 6.50 por ciento desde hace quince días, con estimaciones que van de 6.00 por ciento a 7.00 por ciento.

La mediana de las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene estable. La mediana de la estimación de crecimiento para el PIB de 2025 se mantuvo en 0.5 por ciento, con estimaciones que van de 0.1 por ciento a 0.7 por ciento.

Para 2026, se mantuvo en 1.4 por ciento en comparación con la encuesta anterior.