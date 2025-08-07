SPEI 21 años de ser uno de los pilares de la economía digital mexicana

El 13 de agosto se cumplen 21 años de operación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), una infraestructura crítica desarrollada y operada por el Banco de México (Banxico) que ha transformado radicalmente la forma en que personas y empresas transfieren dinero en el país y se ha convertido en uno de los pilares invisibles de la economía digital mexicana.

Su evolución no solo ha sido tecnológica, sino también institucional: un caso ejemplar de cómo un banco central puede impulsar innovación, acceso y confianza en el sistema financiero.

“SPEI ha sido una plataforma clave para el crecimiento del ecosistema fintech, entre otros sectores nuevos como el ecommerce, proptech, gaming, y el sector escolar; así como la adopción de tecnologías de cobro como CoDi y el fortalecimiento de la inclusión financiera”.

“Hoy, en México, enviar dinero es inmediato, seguro y casi sin costo para millones de personas”, señala Jaime Márquez, Socio y director ejecutivo de Desarrollo de Negocios en Sistema de Transferencias y Pagos – STP.

Con más de 5,400 millones de transacciones anuales y funcionando 24/7 los 365 días del año, el SPEI ha posicionado a México como uno de los 10 países con mayor volumen de pagos en tiempo real en el mundo, superando a economías como Reino Unido y Canadá.

A pesar de ser una economía en crecimiento, México cuenta con una infraestructura de pagos digitales más moderna y accesible que países como Estados Unidos, donde las transferencias bancarias aún pueden tardar entre uno y tres días hábiles en reflejarse y con comisiones elevadas.

En contraste, más del 60 por ciento de la población bancarizada en México utiliza SPEI regularmente, lo que contribuye al desarrollo económico y a la formalización de pagos en múltiples sectores.

Antes de 2004, los pagos interbancarios podían tardar días, implicaban procesos manuales y eran costosos. Con la llegada de SPEI, se habilitó una red operada por Banxico que valida, procesa y liquida transferencias entre cuentas bancarias en cuestión de segundos, sin importar el día o la hora.

Este sistema ha sido clave para reducir el uso de efectivo, facilitar la interoperabilidad entre bancos, fomentar la competencia y la innovación tecnológica en el sector financiero y sobre todo democratizar el acceso a pagos digitales sin costo.

En los últimos cinco años, SPEI ha tenido un crecimiento promedio anual de dos dígitos. Tan solo en 2024 se registraron 5,418 millones de operaciones, de acuerdo con datos de Banxico.

Según estimaciones de ACI Worldwide, el 8.3 por ciento de todos los pagos en México ya se hacen a través de sistemas inmediatos como SPEI, y se espera que esta proporción suba al 12.9 por ciento para 2028, impulsada por herramientas como Dimo y el fortalecimiento de fintechs que usen códigos QR como CoDi.

“Detrás del funcionamiento del SPEI hay un despliegue sofisticado de tecnología que STP conoce muy bien. Banxico ha implementado en los últimos años nuevos estándares regulatorios, como la obligación de contar con responsables de ciberseguridad, pruebas de continuidad operativa y monitoreo 24/7. Es un sistema en evolución constante que los participantes directos hemos añadido a nuestros procesos”, señaló Márquez.