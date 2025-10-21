Se debe enseñar finanzas a las niñas

Actualmente la brecha de genero entre hombres y mujeres en el acceso y uso de productos y servicios financieros sigue siendo uno de los principales retos para lograr una inclusión financiera plena y total en México, por ello es importante promover una educación financiera desde una temprana edad en las niñas, señala Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Banamex.

Lo anterior porque la desigualdad en materia de finanzas personales y educación financiera abonan a la vulnerabilidad de las mujeres, ya que reducen sus posibilidades de ahorrar e invertir, truncan su espíritu emprendedor y afecta la protección de su patrimonio, así como la planeación para el futuro: por eso, enseñar educación financiera a las niñas desde una edad temprana las preparará para enfrentar los retos económicos presentes en las etapas de desarrollo de una persona.

Para ello da cuatro sugerencias:

Enseña a diferenciar entre necesidades y deseos: prioriza la atención de necesidades esenciales por encima de aquellos que son meros gustos o caprichos. Habla de dinero con las niñas desde pequeñas: explica cuál es su función en la sociedad y cuál es su uso en el día a día, habla sobre el costo de las cosas, como hacer un presupuesto y gastos hormigas, familiarizarse con estos conceptos ayudará a practicarlos con naturalidad. Involúcralas en la dinámica económica de la familia: desde planear los pagos de servicios, surtir despensa y hacer un presupuesto para los gastos semanales, hacer de esta práctica un ejercicio recurrente ayudará a crear consciencia en ellas de la importancia del manejo de los recursos. Juega a emprender: aprovechen gustos y habilidades para sacar provecho de ellas y generar una potencial fuente de ingresos desde una temprana edad.

Recuerda que enseñar finanzas a las niñas sobre finanzas no se trata solo de hacer hincapié en multiplicaciones, divisiones u operaciones aritméticas, sino de fomentar una mentalidad estratégica y resolutiva, capaz de analizar diferentes variables antes de tomar una decisión.

Se trata de inspirarlas a transformar su entorno y generar impacto económico y social fomentando saludables hábitos financieros asegurando la sostenibilidad de todos sus emprendimientos e iniciativas.

Lo anterior porque cuando una niña aprende a administrar y gestionar su dinero, a establecer metas de corto, mediano y largo plazo y descubre sus habilidades de generar ingresos desarrolla habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.

Saber de finanzas personales implica entender conceptos económicos y financieros como el interés simple, el interés compuesto, la inflación y la diversificación del riesgo.